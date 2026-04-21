Графіки відключення світла у Київській області на 22 квітня пов’язані з проведенням планових профілактичних робіт.

У Київська область 22 квітня діятимуть графіки відключення світла, однак вони охоплять лише окремі населені пункти регіону, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області на 22 квітня пов’язані з проведенням планових профілактичних робіт. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада.

Також будуть тривати планові та профілактичні роботи в межах Гірської сільської територіальної громади. У зв'язку з цим з 08:30–20:00 години в селі Мартусівка електрику вимкнуть за адресами:

Будівельна — 52

Виноградна — 2, 15

Дружби — 10, 18, 24, 27, 42, 46

Промислова — 5

Українська — 1.

Через це світло зникне в місті Переяслав з 08:00–20:00 години (тобто 12 годин поспіль). Знеструмлять будинки за такими адресами:

Героїв України — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 8, 8А, 9, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Гімназійна — 24

Козинська — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Марковича Опанаса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Небесної Сотні — 33, 35, 39, 44, 44А, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74

Професійна — 42

Шевченка Тараса — 34

пров. 1-ий Професійний — 1, 2

пров. Береговий — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

