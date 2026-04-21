Была реализована гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев в Киевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области доступна нуждающимся в поддержке украинцам, однако лишь в части региона, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной организации Общества Красного Креста Украины.

В Великодимерском обществе начала работу мобильная медицинская бригада Общество Красного Креста Украины, которая будет обеспечивать жителей доступной и своевременной лечебной помощью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев в Киевской области реализована на территории Броварского района с целью улучшения доступа к базовым медицинским услугам, особенно для уязвимых категорий населения.

Запуск мобильной бригады стал возможным благодаря сотрудничеству нескольких партнеров, в частности, Киевской областной и Броварской горрайонной организаций Красного Креста, коммунального некоммерческого предприятия «ЦПМСП» Великодимерского поселкового совета, а также органов местного самоуправления.

Поддержку в реализации проекта также оказала British Red Cross. Мобильная бригада работает в формате выездных приемов и предоставляет ряд базовых лечебных услуг.

Среди них – консультации врачей, проведение первичных обследований, мониторинг состояния здоровья и раннее выявление возможных заболеваний. Особое внимание уделяется пожилым людям, маломобильным гражданам и лицам, имеющим ограниченный доступ к медицинским учреждениям.

Прием пациентов осуществляется по определенному графику с 09:00 до 13:00 во временных медицинских пунктах. Для уточнения места и времени работы бригады жителям рекомендуется обращаться в местные органы власти или в ЦПМСП Великодымерского поселкового совета.

