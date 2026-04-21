Було реалізовано гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців у Київській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області доступна українцям, що потребують підтримки, проте лише в частині регіону, пише Politeka.net.

Про це повідомили у прес-службі Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

У Великодимерській громаді розпочала роботу мобільна медична бригада Товариство Червоного Хреста України, яка забезпечуватиме жителів доступною та своєчасною медичною допомогою.

Гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців у Київській області реалізовано на території Броварського району з метою покращення доступу до базових медичних послуг, особливо для вразливих категорій населення.

Запуск мобільної бригади став можливим завдяки співпраці кількох партнерів, зокрема Київської обласної та Броварської міськрайонної організацій Червоного Хреста, комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» Великодимерської селищної ради, а також органів місцевого самоврядування.

Підтримку у впровадженні проєкту також надала British Red Cross. Мобільна медична бригада працює у форматі виїзних прийомів і надає низку базових медичних послуг.

Серед них — консультації лікарів, проведення первинних обстежень, моніторинг стану здоров’я та раннє виявлення можливих захворювань. Особлива увага приділяється людям похилого віку, маломобільним громадянам та особам, які мають обмежений доступ до медичних закладів.

Прийом пацієнтів здійснюється за визначеним графіком з 09:00 до 13:00 у тимчасових медичних пунктах. Для уточнення місця та часу роботи бригади мешканцям рекомендується звертатися до місцевих органів влади або до ЦПМСД Великодимерської селищної ради.

