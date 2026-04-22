Ограничения движения транспорта в Киеве создают определенные неудобства местным жителям и гостям столицы, поэтому рассказываем об этом больше.

Ограничение движения транспорта в Киеве действует с 21 по 27 апреля ежедневно с 8:00 до 17:00, о чем сообщает Politeka.

Как информируют в УК «Киевавтодор», ограничения движения транспорта в Киеве в этот период действуют на улице Тростянецкой.

Проезд там организован в частично ограниченном режиме из-за проведения дорожных работ. Ограничение движения транспорта в Киеве введено в Дарницком районе из-за ремонтных работ, которые продолжаются в дневные часы до начала следующей недели.

В коммунальной корпорации уточняют, что ремонт производится силами ШЭУ Дарницкого района. Работы охватывают участок от улицы Архитектора Вербицкого до Харьковского шоссе.

Там восстанавливают асфальтобетонное покрытие, требующее временного перекрытия проезда автомобилей. Временные неудобства действуют только в часы работ, а именно с 8:00 до 17:00, после чего проезд частично восстанавливается.

В "Киевавтодоре" отмечают, что ремонтные мероприятия проводят исключительно при благоприятной погоде, ведь это влияет на качество укладки дорожного покрытия.

Горожане просят заранее учитывать неудобства и возможные пробки на дорогах при планировании поездок. Это поможет избежать задержек в пути и образования пробок на смежных улицах.

В коммунальной корпорации также извиняются за временные неудобства и призывают водителей пользоваться альтернативными маршрутами.

Следует отметить, что в связи с дорожными работами действуют перкрытия и на других дорогах. В частности, на трассе М-06 Киев-Чоп в пределах села Калиновка Бучанского района продолжается поэтапное перекрытие полос в обоих направлениях.

Там ремонт рассчитан на длительный период и, по предварительным данным, продлится до начала августа 2026 года.

