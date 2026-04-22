Обмеження руху транспорту в Києві створюють певні незручності для місцевих жителів та гостей столиці, тому розповідаємо про це більше.

Обмеження руху транспорту в Києві діє з 21 до 27 квітня щодня з 8:00 до 17:00, про що повідомляє Politeka.

Як інформують у КК «Київавтодор», обмеження руху транспорту в Києві у цей період діють на вулиці Тростянецькій.

Проїзд там організовано у частково обмеженому режимі через проведення дорожніх робіт. Обмеження руху транспорту в Києві запроваджено у Дарницькому районі через ремонтні роботи, які тривають у денні години до початку наступного тижня.

У комунальній корпорації уточнюють, що ремонт виконується силами ШЕУ Дарницького району. Роботи охоплюють ділянку від вулиці Архітектора Вербицького до Харківського шосе.

Там відновлюють асфальтобетонне покриття, що потребує тимчасового перекриття проїзду автівок. тИмчасові незручності діють лише в години проведення робіт, а саме з 8:00 до 17:00, після чого проїзд частково відновлюється.

У "Київавтодорі" наголошують, що ремонтні заходи проводять виключно за умови сприятливої погоди, адже це впливає на якість укладання дорожнього покриття.

Містян просять заздалегідь враховувати незручності та можливі затори на дорогах під час планування поїздок. Це допоможе уникнути затримок у дорозі та утворення заторів на суміжних вулицях.

У комунальній корпорації також перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв користуватися альтернативними маршрутами.

Варто зазначити, що у зв’язку з дорожніми роботами наразі діють перкриття і на інших дорогах. Зокрема, на трасі М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району триває поетапне перекриття смуг в обох напрямках.

Там ремонт розрахований на тривалий період і, за попередніми даними, триватиме до початку серпня 2026 року.

