Для подачи заявки на денежную помощь в Киеве для пенсионеров и других категорий необходимо подготовить полный пакет документов.

Денежная помощь в Киеве доступна для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, сообщает издание Politeka.net.

Выплату предоставляют благотворительной организацией "Наш Краматорск".

Возобновлен прием заявлений на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц в рамках гуманитарной программы, реализуемой благотворительной организацией Global Empowerment Mission Ukraine. Речь идет о квартальной выплате в размере 2000 гривен, предоставляемой заявителям, которые отвечают определенным критериям.

Программа имеет четкую целевую направленность и рассчитана прежде всего на переселенцев из Краматорска. Именно эта категория ВПЛ может претендовать на участие в проекте при условии соблюдения установленных требований.

В первую очередь помощь ориентирована на наиболее уязвимые группы населения. Среди них – пенсионеров в возрасте от 60 лет, а также лица с инвалидностью I, II и III групп. Таким образом, инициатива призвана поддержать тех, кто из-за войны войны оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в дополнительных финансовых ресурсах.

В то же время, для участия в программе предусмотрен ряд обязательных условий. В частности, заявитель должен иметь официальный статус внутренне перемещенного лица, а также получать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов GEM & HGBF на протяжении 2025–2026 годов. Кроме того, обязательно наличие заключенного договора с хабом «Наш Краматорск» — это требование касается именно переселенцев из этого города.

Не менее важным условием является фактическое проживание на территории Киевской области или столицы. Также заявители должны иметь дебетовую банковскую карточку ПУМБ, которая подключена к программе благотворительной организации, ведь именно через нее будет зачисление средств.

Прием заявлений производится по определенному графику. В период с 23 по 24 апреля прием продлится с 10:00 до 16:00, при этом на месте будут работать представители банка, которые будут помогать с открытием карт. Начиная с 25 апреля, подать документы можно с 10:00 до 13:00, однако без возможности оформления банковской карты на месте. Воскресенье определено выходным днем – поэтому времени маловато.

Для подачи заявки нужно подготовить полный пакет документов. Среди обязательных – копии паспорта, идентификационного кода, справки ВПЛ, а также документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории. Дополнительно нужно предоставить справку или выписку из банка о наличии счета в ПУМБ.

Организаторы отмечают, что количество мест в программе ограничено, поэтому потенциальным участникам следует не медлить с подачей заявлений.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали новые варианты размещения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: житель был объявлен о проблеме.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы предусмотрены в апреле и кто не может получить деньги.