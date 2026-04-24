Подорожчання м’ясних продуктів у Київській області фіксується у сегменті ковбасних виробів, де протягом місяця спостерігається різна динаміка залежно від технології виробництва, ваги упаковки та торгової мережі, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Сирокопчена ковбаса «Алан Брауншвейська» (1 кг) наразі коштує 1172,00 грн. У березні середній рівень становив 879,02 грн, тож зростання склало 295,00 грн. Різкий перегляд цін відбувся на початку квітня, після чого показники закріпилися на новому рівні без подальших коливань. Така динаміка свідчить про швидку переоцінку категорії преміум-сегмента.

Варено-копчена ковбаса «Глобіно салямі» (460 г) демонструє аналогічний тренд, але з меншою амплітудою. Поточна ціна становить 196,10 грн проти 146,61 грн у березні. За місяць зафіксовано приріст на 91,16 грн, при цьому підвищення відбулося поступово, з подальшою стабілізацією роздрібних значень у другій половині періоду. Розкид між мережами залишається помітним, що вказує на різні закупівельні умови.

Варена ковбаса «Алан лікарська» (1 кг) показує більш стриману динаміку. Середня вартість становить 478,36 грн, тоді як у березні вона була 484,36 грн. Попри внутрішньомісячні коливання, підсумковий результат демонструє відносну стабільність із незначним зниженням. Різниця між торговими точками залишається суттєвою — від 399,00 грн до 547,00 грн, що відображає різні цінові стратегії рітейлу.

На цьому тлі Подорожчання м’ясних продуктів у Київській області. відображає неоднорідну цінову динаміку у м’ясопереробному сегменті, де преміальні позиції реагують на ринкові зміни швидше, тоді як мас-маркет зберігає більш стабільні показники.

Аналітики зазначають, що на формування вартості впливають одразу кілька факторів: собівартість м’яса, енергозатрати виробництва, логістичні витрати та політика торгових мереж щодо націнок. У результаті ринок демонструє різноспрямовані цінові рухи навіть у межах однієї категорії продукції.

