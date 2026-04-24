Подорожание мясных продуктов в Киевской области фиксируется в сегменте колбасных изделий, где в течение месяца наблюдается разная динамика в зависимости от технологии производства, веса упаковки и торговой сети, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Сырокопченая колбаса «Алан Брауншвейская» (1 кг) стоит 1172,00 грн. В марте средний уровень составил 879,02 грн, поэтому рост составил 295,00 грн. Резкий пересмотр цен прошел в начале апреля, после чего показатели закрепились на новом уровне без дальнейших колебаний. Такая динамика свидетельствует о быстрой переоценке категории премиум-сегмента.

Варено-копченая колбаса «Глобино салями» (460 г) демонстрирует аналогичный тренд, но с меньшей амплитудой. Текущая цена составляет 196,10 грн. против 146,61 грн. в марте. За месяц зафиксирован прирост на 91,16 грн., при этом повышение произошло постепенно, с последующей стабилизацией розничных значений во второй половине периода. Разброс между сетями остается заметным, что указывает на разные закупочные условия.

Вареная колбаса «Алан лекарственная» (1 кг) показывает более сдержанную динамику. Средняя стоимость составляет 478,36 грн., тогда как в марте она была 484,36 грн. Несмотря на внутримесячные колебания, итоговый результат показывает относительную стабильность с незначительным понижением. Разница между торговыми точками остается существенной — от 399,00 до 547,00 грн, что отражает различные ценовые стратегии ритейла.

На этом фоне Увеличение цен на мясные продукты в Киевской области. отражает неоднородную ценовую динамику в мясоперерабатывающем сегменте, где премиальные позиции реагируют на рыночные изменения быстрее, в то время как масс-маркет сохраняет более стабильные показатели.

Аналитики отмечают, что на формирование стоимости влияют сразу несколько факторов: себестоимость мяса, энергозатраты производства, логистические затраты и политика торговых сетей в отношении наценок. В итоге рынок показывает разнонаправленные ценовые движения даже в пределах одной категории продукции.

