Запровадження графіків відключення електроенергії у Київська область на 25 квітня, в суботу зумовлене проведенням планових профілактичних робіт.

Графіки відключення світла триватимуть у Київській області через планові та профілактичні роботи, що проводитимуть 25 квітня, пише Politeka.net.



Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Повідомляється, що запровадження графіків відключення електроенергії у Київська область на 25 квітня, в суботу зумовлене проведенням планових профілактичних робіт. Ці заходи спрямовані на зміцнення надійності електромереж та зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

В межах Гатненська територіальна громада будуть діяти додаткові графіки відключення світла, що охоплять кілька населених пунктів. Так, з 08:00 до 20:00 години в селі Віта-Поштова знеструмляять такі вулиці:

Артема Климука — 2, 2Б, 2-Г, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 38/1/2 част, 40, 42, 45, 47, 47А, 63, 76, 125

Берегова — 17

Звенигородська — 14А, 36

К. Маркса — 18А, 50А

Котовенка Андрія — 44, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76А

Набережна — 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14

Також з 08:00 до 20:00 години в селі Юрівка зникне електрика на вулиці Набережна — 23-А.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії у місті Переяслав з 08:00–20:00 годин. Тобто світло вимкнуть майже на всю суботу. Обмеження охоплять такі адреси:

Андрушівська — 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Дружби — 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Канівська — 1–18, 2–9, 5А, 5Б, 7А, 8А, 9А

Каштана — 7, 9–11, 14–20, 22, 24, 26, 15/1

Комарівська — 21, 25

Космонавтів — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 39, 41, 41А, 41А, 43, 45, 47

Литовська — 14

Морська — 24, 26

Перемоги — 1–46, 46А, 2–9, 10–45

Рибальська — 2А, 2Б, 3–9, 10–61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 23/1, 26А, 45А, 48А, 56А

Сагайдачного Петра — 2

Чикаленка Євгена — 1–37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 2–36, 6А, 10А, 16А, 20А, 20Б

Ювілейна — 94.

Останні новини України:

