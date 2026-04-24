Введение графиков отключения электроэнергии в Киевскую область на 25 апреля, в субботу, обусловлено проведением плановых профилактических работ.

Графики отключения света будут продолжаться в Киевской области из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить 25 апреля, пишет Politeka.net.



Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Сообщается, что введение графиков отключения электроэнергии в Киевскую область на 25 апреля в субботу обусловлено проведением плановых профилактических работ. Эти меры направлены на укрепление надежности электросетей и снижение риска аварийных ситуаций в будущем.

В рамках Гатненского территориального общества будут действовать дополнительные графики отключения света, которые охватят несколько населенных пунктов. Так, с 08:00 до 20:00 часов в селе Вита-Почтовая обесточат такие улицы:

Артема Климука — 2, 2Б, 2-Г, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 38/1/2 част, 40, 42, 45, 47, 47А, 63, 76, 125

Береговая - 17

Звенигородская - 14А, 36

К. Маркса — 18А, 50А

Котовенко Андрея - 44, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76А

Набережная - 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14

Также с 08:00 до 20:00 в селе Юривка исчезнет электричество на улице Набережная - 23-А.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в городе Переяславе с 08:00–20:00 часов. То есть свет выключат почти на всю субботу. Ограничения охватят следующие адреса:

Андрушивська — 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Дружбы — 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Канивська — 1–18, 2–9, 5А, 5Б, 7А, 8А, 9А

Каштана — 7, 9–11, 14–20, 22, 24, 26, 15/1

Комаривська — 21, 25

Космонавтив — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 39, 41, 41А, 41А, 43, 45, 47

Лытовська — 14

Морська — 24, 26

Перемогы — 1–46, 46А, 2–9, 10–45

Рыбальська — 2А, 2Б, 3–9, 10–61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 23/1, 26А, 45А, 48А, 56А

Сагайдачного Петра — 2

Чыкаленка Евгена — 1–37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 2–36, 6А, 10А, 16А, 20А, 20Б

Ювилейна — 94.

