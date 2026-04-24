Повышение тарифов на электроэнергию в Киевской области постепенно становится частью общенациональных изменений стоимости газа и электроэнергии для населения, сообщает Politeka.

Причиной пересмотра цен называют закон об интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, принятый Верховной Радой 7 апреля. Документ предполагает переход к европейским принципам формирования стоимости энергоресурсов.

По оценке директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, рост может составить около 25%. Он уточняет, что более резкие изменения маловероятны из-за политических факторов, однако общее направление уже определено.

Эксперт объясняет, что ключевая проблема состоит в финансовом состоянии энергетического сектора. Из-за значительных долгов и ограниченных возможностей государственных дотаций удерживать текущие тарифы становится все сложнее. Отдельно он упоминает сложности в работе «Нефтегаза», не имеющего достаточного ресурса для покрытия дефицита.

На этом фоне повышение тарифов на электроэнергию в Киевской области выглядит как часть более широкого перехода к рыночным условиям, охватывающей всю страну.

Также специалист отмечает необходимость пересмотра системы предельных цен для бизнеса. По его мнению, постепенный отказ от жестких ограничений и переход к европейской модели может сделать рынок более сбалансированным.

Темпы дальнейших изменений правительство будет определять отдельно, учитывая экономическую ситуацию и социальные факторы.

