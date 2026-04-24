Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассматривается как один из инструментов быстрой адаптации людей в новых условиях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагается через онлайн-платформу «Допомагай», которая объединяет частные объявления о временном размещении переселенцев, передает Politeka.

Сервис создан для оперативного подбора вариантов проживания людям, вынужденным покинуть свои дома. Он аккумулирует предложения от владельцев недвижимости из разных регионов Украины и за ее пределами, формируя единую базу доступных вариантов.

В Киеве доступен один из форматов – размещение в отдельной комнате частного дома. Там обеспечивают базовые бытовые условия, в частности, возможность приготовления пищи. Предложение предпочтительно ориентировано на женщин или переселенок с детьми от трех лет, с преимуществом для аккуратных заявительниц до 40 лет.

В жилье предусмотрена кухня, ванна, санузел и водоснабжение, что позволяет обеспечить минимальный комфорт для ежедневного проживания.

Еще один вариант размещения доступен в селе Процев. Там переселенцам предлагают проживание на закрытой территории с видеонаблюдением. В пользовании есть две комнаты, кухня, душ, санузел, стиральная машина и интернет.

Дополнительно вариант жилья предусмотрен в Боровой Фастовского района. Предлагается частный дом с газовым отоплением, бытовой техникой и приусадебным участком. Рядом находится остановка общественного транспорта, обеспечивающая сообщение с соседними населенными пунктами.

Все варианты отличаются условиями и уровнем обустройства, однако имеют общую цель – предоставить временное жилье и базовые условия для проживания до стабилизации ситуации. Актуальные предложения и контакты владельцев доступны непосредственно через платформу «Допомагай».

Последние новости Украины:

