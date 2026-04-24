Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонується через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасове розміщення переселенців, передає Politeka.

Сервіс створено для оперативного підбору варіантів проживання людям, які були змушені залишити свої домівки. Він акумулює пропозиції від власників нерухомості з різних регіонів України та за її межами, формуючи єдину базу доступних варіантів.

У Києві доступний один із форматів — розміщення в окремій кімнаті приватного будинку. Там забезпечують базові побутові умови, зокрема можливість приготування їжі. Пропозиція переважно орієнтована на жінок або переселенок із дітьми від трьох років, із перевагою для охайних заявниць до 40 років.

У житлі передбачено кухню, ванну, санвузол та водопостачання, що дозволяє забезпечити мінімальний комфорт для щоденного проживання. У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО у Київській області розглядається як один із інструментів швидкої адаптації людей у нових умовах.

Ще один варіант розміщення доступний у селі Проців. Там переселенцям пропонують проживання на закритій території з відеоспостереженням. У користуванні мешканців є дві кімнати, кухня, душ, санвузол, пральна машина та інтернет.

Додатково варіант житла передбачено в селі Борова Фастівського району. Пропонується приватний будинок із газовим опаленням, побутовою технікою та присадибною ділянкою. Поруч розташована зупинка громадського транспорту, що забезпечує сполучення з сусідніми населеними пунктами.

Усі варіанти відрізняються умовами та рівнем облаштування, проте мають спільну мету — надати тимчасове житло та базові умови для проживання до стабілізації ситуації. Актуальні пропозиції та контакти власників доступні безпосередньо через платформу «Допомагай».

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.