Региональные поезда Киев–Коростень–Киев снова появятся в расписании — движение возобновляют после многочисленных обращений граждан. В «Укрзализныце» назвали дату.

Помощь для родителей в Житомирской области — одна из тем, волнующих жителей региона, но хорошие новости пришли и для пассажиров железной дороги. С 24 августа на Житомирщине возобновляют движение региональных поездов по маршруту Киев–Коростень–Киев. Решение приняли после многочисленных обращений граждан.

О возвращении рейсов сообщило издание «Житомир Щодня». По его данным, договоренности удалось достичь благодаря сотрудничеству с АО «Укрзализныця». Именно серия обращений местных жителей стала толчком к тому, чтобы региональный маршрут снова появился в расписании.

Коростень — один из крупнейших железнодорожных узлов Житомирщины, через который проходит направление на столицу. Для жителей северной части области региональный поезд был удобным и доступным способом добраться до Киева. Его возвращение упростит ежедневные поездки на работу, учебу и по делам.

Точный график, время отправления и перечень остановок «Укрзализныця» обещает обнародовать ближе к 24 августа. Пассажирам советуют следить за обновлениями в официальном приложении и на сайте перевозчика. Именно там появится актуальное расписание регионального сообщения.

Как узнать расписание

Чтобы не пропустить первые рейсы, стоит заранее проверить расписание в мобильном приложении «Укрзализныци» или на официальном сайте. Там же можно будет приобрести билет на региональный поезд, как только он появится в системе продажи. Обновления ожидаются накануне 24 августа.

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