У Житомирській області відкрили реєстрацію на останній у цьому сезоні наметовий табір "Теренова гра Кривка УПА – Поліська січ". Участь безкоштовна, харчування забезпечують організатори.

Тарифи на вивезення сміття у Житомирській області — не єдина тема цього тижня: у регіоні відкрили реєстрацію на безкоштовний наметовий табір "Теренова гра Кривка УПА – Поліська січ". Це остання зміна сезону, тож охочих закликають не зволікати з анкетою.

Проєкт реалізує громадська організація «Захист прав молоді» за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту України — у межах конкурсу проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Про старт набору повідомила Житомирська обласна військова адміністрація.

Головна мета заходу — популяризація історії України. Учасникам розповідатимуть про боротьбу українського народу за самовизначення та творення власної держави, а також про видатних постатей і захисників України періоду Української повстанської армії.

Програма табору має вишкільну складову: військово-тактичні заняття, тактичну медицину та зброєзнавство. Окремо організатори обіцяють активне дозвілля — теренову гру, пейнтбол, страйкбол та інші національно-патріотичні активності.

Участь у таборі повністю безкоштовна. Організатори забезпечують усіх учасників харчуванням, тож жодних внесків чи оплати за перебування не передбачено.

Як зареєструватися на табір

Анкету заповнюють онлайн. Для цього треба перейти за посиланням на Google-форму, яке опубліковане в оголошенні Житомирської ОВА, вказати свої дані й надіслати заявку. Після обробки анкети організатори зв'яжуться з учасниками для підтвердження участі. Оскільки місця обмежені, а зміна остання в сезоні, з реєстрацією радять не затягувати.

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