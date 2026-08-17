В Житомирской области открыли регистрацию на последний в этом сезоне палаточный лагерь "Теренова гра Кривка УПА – Поліська січ". Участие бесплатное, питание обеспечивают организаторы.

Тарифы на вывоз мусора в Житомирской области — не единственная тема этой недели: в регионе открыли регистрацию на бесплатный палаточный лагерь "Теренова гра Кривка УПА – Поліська січ". Это последняя смена сезона, поэтому желающих призывают не откладывать анкету.

Проект реализует общественная организация «Защита прав молодежи» при финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта Украины — в рамках конкурса проектов по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности. О старте набора сообщила Житомирская областная военная администрация.

Главная цель мероприятия — популяризация истории Украины. Участникам расскажут о борьбе украинского народа за самоопределение и создание собственного государства, а также о выдающихся личностях и защитниках Украины периода Украинской повстанческой армии.

Программа лагеря включает вышкольную составляющую: военно-тактические занятия, тактическую медицину и оружиеведение. Отдельно организаторы обещают активный досуг — теренову игру, пейнтбол, страйкбол и другие национально-патриотические активности.

Участие в лагере полностью бесплатное. Организаторы обеспечивают всех участников питанием, поэтому никаких взносов или оплаты за пребывание не предусмотрено.

Как зарегистрироваться в лагерь

Анкету заполняют онлайн. Для этого нужно перейти по ссылке на Google-форму, опубликованной в объявлении Житомирской ОВА, указать свои данные и отправить заявку. После обработки анкеты организаторы свяжутся с участниками для подтверждения участия. Поскольку места ограничены, а смена последняя в сезоне, с регистрацией советуют не тянуть.

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