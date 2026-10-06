Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 7 по 13 октября показывает, что синоптики предупреждают о стремительном изменении температуры: максимум +22° ожидается в четверг, 8 октября, а уже через несколько дней, в понедельник, 12 октября, столбики термометров опустятся до +12°, то есть перепад составит 10°.

После того как аномальная погода держала Киевщину на прошлой неделе, новые данные свидетельствуют о стремительном изменении температуры. По прогнозу, в Киевской области с 7 по 13 октября максимум днем достигнет +22°, а минимум опустится до +12°, то есть перепад составит 10°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Киевской области на этой неделе будет колебаться от +12° до +22°.

В среду, 7 октября, воздух прогреется до +20° днем, а ночью столбики термометров опустятся до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В четверг, 8 октября, ожидается самый теплый день недели — днем до +22°, ночью же температура удержится на отметке +10°. Облачность останется небольшой, дождя не будет.

В пятницу, 9 октября, днем ожидается +20°, ночью — +12°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 10 октября, температура днем снизится до +16°, а ночью — до +8°. Облачность малая, осадков не предвидится.

В воскресенье, 11 октября, днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 12 октября, температура днем и ночью удержится на одной отметке — +12°. Небо затянут облака, возможны осадки.

Во вторник, 13 октября, завершающий день недели принесет +14° днем и +10° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели в Киевской области станет четверг, 8 октября, с температурой +22°, а самым прохладным будет понедельник, 12 октября, когда днем столичный регион прогреется лишь до +12°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в пятницу, 9 октября, в воскресенье, 11 октября, и в понедельник, 12 октября.

Из-за возможных осадков в пятницу, воскресенье и понедельник жителям области стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулем из-за мокрого дорожного покрытия. А из-за ощутимого перепада температур — до 10° за неделю — стоит одеваться по принципу «капусты» и позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста.

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