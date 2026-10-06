Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 7 по 13 жовтня показує, що синоптики попереджають про стрімку зміну температури: максимум +22° очікується у четвер, 8 жовтня, а вже за кілька днів, у понеділок, 12 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +12°, тобто перепад становитиме 10°.

Після того як аномальна погода тримала Київщину минулого тижня, нові дані свідчать про стрімку зміну температури. За прогнозом, у Київській області з 7 по 13 жовтня максимум удень сягне +22°, а мінімум опуститься до +12°, тож перепад становитиме 10°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура у Київській області цього тижня коливатиметься від +12° до +22°.

У середу, 7 жовтня, повітря прогріється до +20° вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У четвер, 8 жовтня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +22°, вночі ж температура триматиметься на позначці +10°. Хмарність залишиться малою, дощу не буде.

У п’ятницю, 9 жовтня, вдень очікується +20°, вночі — +12°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 10 жовтня, температура вдень знизиться до +16°, а вночі — до +8°. Хмарність малохмарна, опадів не передбачається.

У неділю, 11 жовтня, вдень повітря прогріється до +19°, вночі — до +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У понеділок, 12 жовтня, температура вдень і вночі утримається на одній позначці — +12°. Небо вкриють хмари, можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, завершальний день тижня принесе +14° вдень та +10° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня у Київській області стане четвер, 8 жовтня, з температурою +22°, а найпрохолодніше буде в понеділок, 12 жовтня, коли вдень столичний регіон прогріється лише до +12°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують тричі — у п’ятницю, 9 жовтня, у неділю, 11 жовтня, та в понеділок, 12 жовтня.

Через можливі опади у п’ятницю, неділю та понеділок мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокре дорожнє покриття. А через відчутний перепад температур — до 10° за тиждень — варто вдягатися за принципом «капусти» і подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку.

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