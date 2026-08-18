У Вознесенську на Миколаївщині цьогоріч заклали 1,65 мільйона гривень на придбання квартир для внутрішньо переміщених осіб. Міська рада 14 серпня додатково погодила виділення ще 150 тисяч гривень.

Підтримка переселенців у Миколаївській області розширюється: у Вознесенську міська рада затвердила зміни до програми соціально-економічного розвитку, які передбачають додаткові гроші на купівлю квартир для внутрішньо переміщених осіб.

Рішення ухвалили на сесії Вознесенської міської ради 14 серпня, повідомляють «МикВісті». Йдеться про додаткові 150 тисяч гривень із місцевого бюджету на придбання житла для переселенців.

Загалом на 2026 рік у програмі передбачили 1,65 мільйона гривень на квартири для ВПО. За словами начальника відділу стратегічного планування та розвитку Олександра Заїки, місто вже купує третє житло, а середня вартість такої квартири виходить приблизно 500–600 тисяч гривень.

Хто оплатить ремонт житла

«Ремонти буде робити “Карітас” за свої власні кошти», — уточнив Олександр Заїка. Тобто витрати на приведення квартир до ладу благодійний фонд покриє самостійно, без використання грошей міського бюджету.

Зміни до програми соціально-економічного розвитку Вознесенська спершу погодила профільна комісія з гуманітарних питань, після чого їх затвердили депутати на сесії 14 серпня. Гроші спрямують на викуп квартир, які потім передадуть у користування внутрішньо переміщеним особам.

Нагадаємо, у Миколаєві Департамент міського господарства оголосив тендер на поточний ремонт гуртожитку для переселенців у Заводському районі. Потенційний підрядник запропонував виконати роботи за 7,7 мільйона гривень.

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