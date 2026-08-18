В Вознесенске на Николаевщине в этом году заложили 1,65 миллиона гривен на приобретение квартир для внутренне перемещенных лиц. Городской совет 14 августа дополнительно согласовал выделение еще 150 тысяч гривен.

Поддержка переселенцев в Николаевской области расширяется: в Вознесенске городской совет утвердил изменения в программу социально-экономического развития, которые предусматривают дополнительные деньги на покупку квартир для внутренне перемещенных лиц.

Решение приняли на сессии Вознесенского городского совета 14 августа, сообщают «МикВести». Речь идет о дополнительных 150 тысячах гривен из местного бюджета на приобретение жилья для переселенцев.

Всего на 2026 год в программе предусмотрели 1,65 миллиона гривен на квартиры для ВПЛ. По словам начальника отдела стратегического планирования и развития Александра Заики, город уже покупает третье жилье, а средняя стоимость такой квартиры выходит примерно 500–600 тысяч гривен.

Кто оплатит ремонт жилья

«Ремонты будет делать “Каритас” за свои собственные средства», — уточнил Александр Заика. То есть расходы на приведение квартир в порядок благотворительный фонд покроет самостоятельно, без использования денег городского бюджета.

Изменения в программу социально-экономического развития Вознесенска сначала согласовала профильная комиссия по гуманитарным вопросам, после чего их утвердили депутаты на сессии 14 августа. Деньги направят на выкуп квартир, которые затем передадут в пользование внутренне перемещенным лицам.

Напомним, в Николаеве Департамент городского хозяйства объявил тендер на текущий ремонт общежития для переселенцев в Заводском районе. Потенциальный подрядчик предложил выполнить работы за 7,7 миллиона гривен.

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