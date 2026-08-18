У Пенсійному фонді розповіли, скільки виплатять ветеранам до Дня Незалежності і кому з мешканців Дніпропетровщини гроші надійдуть без жодних заяв.

Виплати в Дніпропетровській області напередодні Дня Незалежності торкнуться ветеранів війни та їхніх родин — у Пенсійному фонді розповіли, які суми затвердив Кабмін і кому гроші перерахують без жодних заяв.

Про щорічну разову грошову допомогу до свята напередодні говорили в марафоні «Простір свободи» на Телеканалі D1. Розмір виплати встановлений постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року №602 — сума залежить від категорії отримувача.

Скільки виплатять до Дня Незалежності

Найбільшу суму — 3100 грн — отримають люди з інвалідністю внаслідок війни I групи та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Для II групи інвалідності внаслідок війни передбачено 2900 грн, для III групи — 2700 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів і гетто та дітям, які народилися в місцях ув'язнення батьків, виплатять по 1000 грн. Членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також загиблих Захисників і Захисниць України — по 650 грн.

По 450 грн отримають учасники війни, колишні в'язні концтаборів і гетто, люди, яких примусово вивозили на роботи, та діти партизанів і підпільників.

Кому гроші надійдуть автоматично

Більшості отримувачів окрему заяву подавати не потрібно. Якщо людина має право на виплату, отримує пенсію, житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг і не проходить військову службу, гроші надійдуть у серпні разом із відповідною виплатою.

Для ветеранів, які зараз проходять військову службу, діє інший порядок — кошти перераховують на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони служать. Військовослужбовцю варто переконатися, що роботодавець має дані про його статус ветерана війни.

Хто має подати заяву до Пенсійного фонду

Самостійно звернутися до територіального органу ПФУ потрібно тим, хто має право на допомогу, але не отримує пенсію, не є отримувачем житлової субсидії чи пільги на оплату комуналки і не проходить військову службу.

Заяву складають у довільній формі: вказують дані документів, що посвідчують особу, банківські реквізити, реєстраційний номер облікової картки платника податків і дані посвідчення, яке підтверджує право на виплату. До заяви додають копію паспорта та копію документа, що підтверджує статус.

Як подати заяву

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАП;

поштою — на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з кваліфікованим електронним підписом.

Заяви на разову виплату приймають до 1 жовтня 2026 року. Ті, хто набуде відповідний статус до 24 серпня, але не встигне отримати гроші до 1 жовтня, можуть звернутися до ПФУ — належні кошти їм мають виплатити до 1 листопада.

Окремо в області триває виплата «Пакунка школяра» — одноразової допомоги у 5000 грн родинам, діти яких ідуть у перший клас у 2026/27 навчальному році. Заяву подають через застосунок «Дія», а усиновлювачі та представники дитячих будинків сімейного типу можуть звернутися до сервісних центрів ПФУ.

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