В Пенсионном фонде рассказали, сколько выплатят ветеранам ко Дню Независимости и кому из жителей Днепропетровщины деньги поступят без каких-либо заявлений.

Выплаты в Днепропетровской области накануне Дня Независимости коснутся ветеранов войны и их семей — в Пенсионном фонде рассказали, какие суммы утвердил Кабмин и кому деньги перечислят без каких-либо заявлений.

О ежегодной разовой денежной помощи к празднику накануне говорили в марафоне «Простір свободи» на Телеканале D1. Размер выплаты установлен постановлением Кабинета Министров от 13 мая 2026 года №602 — сумма зависит от категории получателя.

Сколько выплатят ко Дню Независимости

Самую большую сумму — 3100 грн — получат люди с инвалидностью вследствие войны I группы и лица, имеющие особые заслуги перед Отечеством. Для II группы инвалидности вследствие войны предусмотрено 2900 грн, для III группы — 2700 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, а также детям, родившимся в местах заключения родителей, выплатят по 1000 грн. Членам семей погибших или умерших ветеранов войны, а также погибших Защитников и Защитниц Украины — по 650 грн.

По 450 грн получат участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, люди, которых принудительно вывозили на работы, а также дети партизан и подпольщиков.

Кому деньги поступят автоматически

Большинству получателей отдельное заявление подавать не нужно. Если человек имеет право на выплату, получает пенсию, жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходит военную службу, деньги поступят в августе вместе с соответствующей выплатой.

Для ветеранов, которые сейчас проходят военную службу, действует другой порядок — средства перечисляют на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. Военнослужащему стоит убедиться, что работодатель имеет данные о его статусе ветерана войны.

Кто должен подать заявление в Пенсионный фонд

Самостоятельно обратиться в территориальный орган ПФУ нужно тем, кто имеет право на помощь, но не получает пенсию, не является получателем жилищной субсидии или льготы на оплату коммунальных услуг и не проходит военную службу.

Заявление составляют в произвольной форме: указывают данные документов, удостоверяющих личность, банковские реквизиты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и данные удостоверения, подтверждающего право на выплату. К заявлению прилагают копию паспорта и копию документа, подтверждающего статус.

Как подать заявление

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП;

почтой — на адрес территориального органа ПФУ;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с квалифицированной электронной подписью.

Заявления на разовую выплату принимают до 1 октября 2026 года. Те, кто приобретет соответствующий статус до 24 августа, но не успеет получить деньги до 1 октября, могут обратиться в ПФУ — положенные средства им должны выплатить до 1 ноября.

Отдельно в области продолжается выплата «Пакунок школяра» — разовой помощи в 5000 грн семьям, дети которых идут в первый класс в 2026/27 учебном году. Заявление подают через приложение «Дія», а усыновители и представители детских домов семейного типа могут обратиться в сервисные центры ПФУ.

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