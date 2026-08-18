Координаційний центр «Вільні разом» у Кривому Розі минулого тижня надавав комплексну підтримку переселенцям із Херсонщини: юридичні та психологічні консультації, дозвілля для дітей і видачу нових карток.

Підтримка ВПО у Херсонській області триває системно — координаційний центр «Вільні разом» у Кривому Розі зосереджений на комплексній допомозі переселенцям, які вимушено залишили свої домівки через війну. Про підсумки роботи простору минулого тижня розповіли в пресслужбі Херсонської ОВА.

Юридична та психологічна допомога

Протягом тижня 13 переселенців отримали індивідуальні консультації. Із людьми працювали фахівці благодійного фонду «Право на захист», громадської організації «Десяте квітня», благодійної організації «СХІД SOS» та гуманітарної місії «Проліска».

Дозвілля для дітей і молоді

Представники благодійної організації «Карітас Кривий Ріг» організували святковий захід для дітей із родин переселенців. Окрім того, молодь провела тематичний флешмоб «Модель розвитку Херсонщини».

Проєкт «Картка Херсонщини»

Фахівці простору продовжили планову видачу нових карток у межах проєкту «Картка Херсонщини». Картки дають переселенцям доступ до послуг і знижок від партнерської мережі центрів.

Як отримати допомогу

Херсонські центри «Вільні разом» нині працюють у 14 українських містах. Звернутися до центру в Кривому Розі можна за телефонами: 063-335-03-11 або 099-961-50-46. Актуальну контактну інформацію про всі локації публікують на офіційному каналі Херсонської ОВА.

Раніше Politeka повідомляла, допомога для переселенців з небезпечних районів: як подати заявку на евакуацію в Херсонській області.