Координационный центр «Вільні разом» в Кривом Роге на прошлой неделе оказывал комплексную поддержку переселенцам из Херсонщины: юридические и психологические консультации, досуг для детей и выдачу новых карт.

Поддержка ВПЛ в Херсонской области продолжается системно — координационный центр «Вільні разом» в Кривом Роге сосредоточен на комплексной помощи переселенцам, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. Об итогах работы пространства на прошлой неделе рассказали в пресс-службе Херсонской ОВА.

Юридическая и психологическая помощь

В течение недели 13 переселенцев получили индивидуальные консультации. С людьми работали специалисты благотворительного фонда «Право на захист», общественной организации «Десяте квітня», благотворительной организации «СХІД SOS» и гуманитарной миссии «Проліска».

Досуг для детей и молодежи

Представители благотворительной организации «Карітас Кривий Ріг» организовали праздничное мероприятие для детей из семей переселенцев. Кроме того, молодежь провела тематический флешмоб «Модель розвитку Херсонщини».

Проект «Картка Херсонщини»

Специалисты пространства продолжили плановую выдачу новых карт в рамках проекта «Картка Херсонщини». Карты дают переселенцам доступ к услугам и скидкам от партнерской сети центров.

Как получить помощь

Херсонские центры «Вільні разом» сейчас работают в 14 украинских городах. Обратиться в центр в Кривом Роге можно по телефонам: 063-335-03-11 или 099-961-50-46. Актуальную контактную информацию о всех локациях публикуют на официальном канале Херсонской ОВА.

Ранее Politeka сообщала, помощь для переселенцев из опасных районов: как подать заявку на эвакуацию в Херсонской области.