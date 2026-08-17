Мін'юст та Національний банк пояснили, які банківські послуги та спеціальні програми доступні військовим, ветеранам і членам їхніх родин — від безоплатних карток до кредитів із пільговими умовами.

Допомога для батьків на Житомирщині — не єдиний вид підтримки, доступний жителям області. Військові, ветерани та члени їхніх родин можуть отримати від банків безоплатні картки, депозити з підвищеними ставками й кредити без відсотків. Про такі можливості розповіли у межах спільного інформаційного проєкту Міністерства юстиції України та Національного банку України, присвяченого фінансовим правам захисників, — повідомляє Житомирська ОВА.

Які картки пропонують банки

Захисникам, ветеранам і їхнім родинам доступні дебетові, кредитні та віртуальні картки для розрахунків в Україні й за кордоном. Окремі банки випускають спеціальні картки для військових: залежно від установи вони можуть передбачати безоплатне зняття готівки, поповнення й операції без комісії, підвищений кешбек або знижки від партнерів.

Оскільки умови в банках суттєво різняться, перед оформленням картки варто порівняти кілька пропозицій, а не зупинятися на першій-ліпшій.

Депозити з підвищеними ставками та ОВДП

Для військовослужбовців банки створюють спеціальні депозитні програми, зокрема з підвищеними процентними ставками. Накопичувальні рахунки дають змогу поступово формувати фінансовий резерв, отримуючи проценти на залишок коштів.

Ще один інструмент для заощаджень — облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Їхнє погашення та виплату доходу гарантує держава, а придбати папери можна через банки, які надають такі послуги.

Кредити без відсотків: кому передбачена пільга

Законодавство передбачає кредитні пільги для визначених категорій військовослужбовців. Відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у передбачених законом випадках захисникам не нараховують проценти за користування кредитом, а також штрафні санкції та пеню за невиконання зобов'язань.

Втім, є винятки: пільга не поширюється на визначені законом кредити на придбання житла, автомобіля та обладнання для виробництва і зберігання електроенергії. Крім законодавчо встановлених пільг, окремі банки пропонують власні кредитні програми для військових і ветеранів.

Житло за «єОселею» та бізнес під 5–7–9%

Військовослужбовці, ветерани та їхні родини можуть скористатися державними програмами, які реалізуються за участю банків. Програма «єОселя» дозволяє визначеним категоріям громадян придбати житло на пільгових умовах.

Ветеранам, які планують започаткувати або розвивати власну справу, доступна державна програма «Доступні кредити 5–7–9%». Окремі банки також запускають власні ветеранські програми для бізнесу: пільгові кредити на старт чи розвиток справи, придбання франшизи, техніки або обладнання, а ще грантову, консультаційну та менторську підтримку.

Страхування, кешбек і збори коштів

Банки пропонують військовим, ветеранам і їхнім родинам й інші можливості: страхування життя, здоров'я, автомобіля та майна; спеціальні програми лояльності, кешбек і знижки; сервіси для організації цільових зборів коштів.

Під час проведення зборів важливо дотримуватися правил банку та за потреби мати документи, що підтверджують походження і призначення коштів.

Доступність послуг на передовій і в прифронтових районах

Для військовослужбовців на передовій, жителів прифронтових територій і ветеранів особливо важлива можливість отримувати фінансові послуги дистанційно. Тому банки розширюють онлайн-банкінг і створюють безбар'єрні відділення.

У прифронтових районах працюють пересувні відділення «Ощадбанку»: там можна зняти готівку, поповнити рахунок, отримати пенсію чи соціальні виплати та провести інші необхідні операції. Окрім того, передбачено розвиток банків фінансової інклюзії, покликаних розширити доступ до послуг у віддалених населених пунктах, на прифронтових і деокупованих територіях.

На що звернути увагу перед оформленням

Спеціальні пропозиції для військових і ветеранів різняться залежно від банку. Перед оформленням картки, депозиту чи кредиту варто порівняти умови, перевірити процентні ставки та комісії, а також з'ясувати, які документи потрібні для отримання пільг.

Детальнішу інформацію зібрано в розділі «Гаразд» на сайті Національного банку України, створеному для підвищення фінансової грамотності військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Раніше Politeka повідомляла, "Дія.Картка" для дитячих виплат на Житомирщині: як відкрити рахунок "Турбота про дитину".

Також Politeka повідомляла, підвищення тарифів на вивезення сміття у Житомирській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, вартість меду злетіла: пасічники Житомирщини назвали ціни нового врожаю.