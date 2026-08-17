Минюст и Национальный банк объяснили, какие банковские услуги и специальные программы доступны военным, ветеранам и членам их семей — от бесплатных карт до кредитов на льготных условиях.

Помощь для родителей на Житомирщине — не единственный вид поддержки, доступный жителям области. Военные, ветераны и члены их семей могут получить от банков бесплатные карты, депозиты с повышенными ставками и кредиты без процентов. О таких возможностях рассказали в рамках совместного информационного проекта Министерства юстиции Украины и Национального банка Украины, посвященного финансовым правам защитников, — сообщает Житомирская ОВА.

Какие карты предлагают банки

Защитникам, ветеранам и их семьям доступны дебетовые, кредитные и виртуальные карты для расчетов в Украине и за рубежом. Отдельные банки выпускают специальные карты для военных: в зависимости от учреждения они могут предусматривать бесплатное снятие наличных, пополнение и операции без комиссии, повышенный кешбэк или скидки от партнеров.

Поскольку условия в банках существенно различаются, перед оформлением карты стоит сравнить несколько предложений, а не останавливаться на первом попавшемся.

Депозиты с повышенными ставками и ОВГЗ

Для военнослужащих банки создают специальные депозитные программы, в частности с повышенными процентными ставками. Накопительные счета позволяют постепенно формировать финансовый резерв, получая проценты на остаток средств.

Еще один инструмент для сбережений — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их погашение и выплату дохода гарантирует государство, а приобрести бумаги можно через банки, предоставляющие такие услуги.

Кредиты без процентов: кому предусмотрена льгота

Законодательство предусматривает кредитные льготы для определенных категорий военнослужащих. Согласно пункту 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в предусмотренных законом случаях защитникам не начисляются проценты за пользование кредитом, а также штрафные санкции и пеня за невыполнение обязательств.

Впрочем, есть исключения: льгота не распространяется на определенные законом кредиты на приобретение жилья, автомобиля и оборудования для производства и хранения электроэнергии. Кроме законодательно установленных льгот, отдельные банки предлагают собственные кредитные программы для военных и ветеранов.

Жилье по «єОселе» и бизнес под 5–7–9%

Военнослужащие, ветераны и их семьи могут воспользоваться государственными программами, которые реализуются при участии банков. Программа «єОселя» позволяет определенным категориям граждан приобрести жилье на льготных условиях.

Ветеранам, планирующим начать или развивать собственное дело, доступна государственная программа «Доступные кредиты 5–7–9%». Отдельные банки также запускают собственные ветеранские программы для бизнеса: льготные кредиты на старт или развитие дела, приобретение франшизы, техники или оборудования, а также грантовую, консультационную и менторскую поддержку.

Страхование, кешбэк и сборы средств

Банки предлагают военным, ветеранам и их семьям и другие возможности: страхование жизни, здоровья, автомобиля и имущества; специальные программы лояльности, кешбэк и скидки; сервисы для организации целевых сборов средств.

Во время проведения сборов важно соблюдать правила банка и при необходимости иметь документы, подтверждающие происхождение и назначение средств.

Доступность услуг на передовой и в прифронтовых районах

Для военнослужащих на передовой, жителей прифронтовых территорий и ветеранов особенно важна возможность получать финансовые услуги дистанционно. Поэтому банки расширяют онлайн-банкинг и создают безбарьерные отделения.

В прифронтовых районах работают передвижные отделения «Ощадбанка»: там можно снять наличные, пополнить счет, получить пенсию или социальные выплаты и провести другие необходимые операции. Кроме того, предусмотрено развитие банков финансовой инклюзии, призванных расширить доступ к услугам в отдаленных населенных пунктах, на прифронтовых и деоккупированных территориях.

На что обратить внимание перед оформлением

Специальные предложения для военных и ветеранов различаются в зависимости от банка. Перед оформлением карты, депозита или кредита стоит сравнить условия, проверить процентные ставки и комиссии, а также выяснить, какие документы нужны для получения льгот.

Более подробная информация собрана в разделе «Гаразд» на сайте Национального банка Украины, созданном для повышения финансовой грамотности военных, ветеранов и членов их семей.

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