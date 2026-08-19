В Хмельницком достраивают социальный дом для переселенцев на 156 квартир — он готов на 85%. Завершить все работы планируют до конца 2026 года, а платить жители будут только за коммуналку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницком выходит на новый уровень — в городе достраивают социальный дом на 156 квартир, который уже готов на 85%. Все работы обещают завершить до конца 2026 года.

О строительстве сообщило издание «Суспільне». По словам заместителя Хмельницкого городского головы Василия Новачка, проект полностью финансируется грантовыми средствами — 9,4 миллиона евро предоставлено по конкурсу Европейского Союза и НЕФКО. Ранее город уже реконструировал два здания и заселил туда переселенцев, а нынешний дом является вторым этапом этой программы.

Строительство стартовало «с нуля» в августе 2024 года. Сейчас строители облицовывают фасад и выполняют внутренние работы, рассказал начальник участка Владимир Савченко. Дом восьмиэтажный, возведен по монолитно-каркасной технологии: железобетонные колонны и перекрытия, стены из керамоблока, утепленные минеральной ватой толщиной 150 миллиметров.

В доме предусмотрен индивидуальный тепловой пункт и установка солнечных панелей. Из 156 квартир 114 — однокомнатные. Все помещения будут частично меблированными и оснащенными бытовой техникой, поэтому переселенцы будут платить только за коммунальные услуги, а не за аренду.

Кого заселят в новый дом

Жилье социальное и будет принадлежать Хмельницкому городскому совету, пояснил Василий Новачок. Получить квартиры смогут родные участников боевых действий, многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры. Расселять переселенцев будут по рейтингу, разработанному Кабинетом Министров Украины.

После того как жители смогут вернуться домой, жилье снова будут передавать другим людям — оно всегда будет оставаться коммунальным. Обеспечить всех желающих не удастся: по словам заместителя начальника управления труда и соцзащиты населения Татьяны Федосеевой, в Хмельницкой громаде сейчас проживает около 32 тысяч вынужденных переселенцев.

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