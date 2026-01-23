Специалисты ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на субботу, 24 января 2026 года, сообщает Politeka.
Эти ограничения введены в связи с плановыми профилактическими работами в электрических сетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить возможные аварийные ситуации. Они будут действовать дополнительно к стабилизационным, а также возможным экстренным обесточениям.
В частности, в Киевской области 24 января дополнительные графики отключения света коснутся Обуховской городской территориальной общины. По данным ДТЭК, с 11:30 до 17:30 без электроэнергии останутся жители села Гусачевка, проживающие по улицам Леси Украинки и Добрый Путь, а с 8:30 до 14:30 частично такие населенные пункты:
- Слободка (ул. Приозерная, Загребля);
- Матяшевка (ул. Коноша).
Также 24 января 2026 локальные графики отключения света ДТЭК будет применять в пределах Ставищенского поселкового территориального общества, пишет Politeka. Обесточения состоятся ориентировочно с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
- Ясеновка (ул. Мира, Молодежная, Набережная, Независимости, Полевая, Свободы, Тараса Шевченко, Школьная, Единства, д. 3-39);
- Стрижавка (дома по адресам Киевская, 1А, Полевая, 5);
- Полковничье (Центральная, 50, без улицы (№0062)).
Кроме того, без электроэнергии в субботу с 9 до 15 часов останутся жители села Бендюговка Кагарлыкской общины по улице Заречная.
