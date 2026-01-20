Энергетики предупреждают о дополнительных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области на 21 и 22 января 2026 года.

На время проведения плановых профилактических работ в электросетях Киевской области будут применены новые локальные графики отключения света 21 и 22 января 2026 года, пишет Politeka.

В частности, в среду, 21 января, дополнительные графики отключения света будут применяться в следующих населенных пунктах Киевской области:

Лесники (ул. Ватутина, Высокий Замок, Вишневая, Клубная, Казачья, Кутузова) – с 8:30 до 18:00;

(ул. Ватутина, Высокий Замок, Вишневая, Клубная, Казачья, Кутузова) – с 8:30 до 18:00; Ходосовка (Молодежная), Иванковичи (Березовая, Бузковая, Вербицкого, Вишневая, Владимирская, Бедного, Октябрьская, Заповедная, Защитников Отечества, Звездная, Цветочная, Казачья, Котова, Круглицкая, Леси Украинки, Цветаевой, Леонтовича, Новая и др.) – приблизительно с 6:00 до 18:00;

(Молодежная), (Березовая, Бузковая, Вербицкого, Вишневая, Владимирская, Бедного, Октябрьская, Заповедная, Защитников Отечества, Звездная, Цветочная, Казачья, Котова, Круглицкая, Леси Украинки, Цветаевой, Леонтовича, Новая и др.) – приблизительно с 6:00 до 18:00; Обухов (ул. Малышко, 2), Копачев (Цветущая), Долина (Садовая) – с 6:00 до 18:00 (такие же обесточения повторятся и 22.01);

(ул. Малышко, 2), (Цветущая), (Садовая) – с 6:00 до 18:00 (такие же обесточения повторятся и 22.01); с. Буча (Бориса Гмыри, 20, 20А/109) – с 14:00 до 17:00;

(Бориса Гмыри, 20, 20А/109) – с 14:00 до 17:00; Калиновка (Героев Азова, 47-Ж/1) – с 6:00 до 18:00.

В пределах Обуховской общины, по данным ДТЭК, дополнительные обесточения состоятся также в четверг, 22 числа: с 8 до 20 часов – в г. Обухов (ул. Киевская, 119, мкрн. Яблоневый, 25) и с. Малая Ольшанка (по улице Садовая), а с 9:30 до 15:30 – Малая Ольшанка, ул. Вишневая и Шевченко.

Кроме того, 22 января локальные графики отключения света также коснутся следующих населенных пунктов:

Козин (частично ул. Новая, Соловьяненко, Старокиевская) – с 8:00 до 20:00;

(частично ул. Новая, Соловьяненко, Старокиевская) – с 8:00 до 20:00; Василиха (Банная, Вишневая, Калиновая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Пустовитная, Садовая, Степная, Хуторская), Снежки (Школьная, 1), Торчица (Вишневая, Дачная, Кооперативная, Кузнечная, Лесная, Луговая, Луговая Садовая, Степанчука Алексея, Хлеборобская, Хуторянская, Школьная) – с 10:00 до 16:00.

