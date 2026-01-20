Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області на 21 та 22 січня 2026 року.

На час проведення планових профілактичних робіт в електромережах Київської області буде застосовано нові локальні графіки відключення світла 21 та 22 січня 2026 року, пише Politeka.

Зокрема в середу, 21 січня, додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в таких населених пунктах Київської області:

Лісники (вул. Ватутіна, Високий Замок, Вишнева, Клубна, Козача, Кутузова) – з 8:30 до 18:00;

(вул. Ватутіна, Високий Замок, Вишнева, Клубна, Козача, Кутузова) – з 8:30 до 18:00; Ходосівка (Молодіжна), Іванковичі (Березова, Бузкова, Вербицького, Вишнева, Володимирська, Бідного, Жовтнева, Заповідна, Захисників Вітчизни, Зоряна, Квіткова, Козача, Котова, Круглицька, Лесі Українки, Цвєтаєвої, Леонтовича, Нова та ін.) – орієнтовно з 6:00 до 18:00;

(Молодіжна), (Березова, Бузкова, Вербицького, Вишнева, Володимирська, Бідного, Жовтнева, Заповідна, Захисників Вітчизни, Зоряна, Квіткова, Козача, Котова, Круглицька, Лесі Українки, Цвєтаєвої, Леонтовича, Нова та ін.) – орієнтовно з 6:00 до 18:00; Обухів (вул. Малишка, 2), Копачів (Квітуча), Долина (Садова) – з 6:00 до 18:00 (такі ж знеструмлення повторяться і 22.01);

(вул. Малишка, 2), (Квітуча), (Садова) – з 6:00 до 18:00 (такі ж знеструмлення повторяться і 22.01); с. Буча (Бориса Гмирі, 20, 20А/109) – з 14:00 до 17:00;

(Бориса Гмирі, 20, 20А/109) – з 14:00 до 17:00; Калинівка (Героїв Азова, 47-Ж/1) – з 6:00 до 18:00.

У межах Обухівської громади, за даними ДТЕК, додаткові знеструмлення відбудуться також у четвер, 22 числа: з 8 до 20 години – в м. Обухів (вул. Київська, 119, мкрн. Яблуневий, 25) та с. Мала Вільшанка (по вулиці Садова), а з 9:30 до 15:30 – Мала Вільшанка, вул. Вишнева та Шевченка.

Крім того, 22 січня локальні графіки відключення світла також торкнуться таких населених пунктів:

Козин (частково вул. Нова, Соловʼяненка, Старокиївська) – з 8:00 до 20:00;

(частково вул. Нова, Соловʼяненка, Старокиївська) – з 8:00 до 20:00; Василиха (Банна, Вишнева, Калинова, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Пустовітна, Садова, Степова, Хутірська), Сніжки (Шкільна, 1) , Торчиця (Вишнева, Дачна, Кооперативна, Кузнечна, Лісова, Лугова, Михайлівська, Набережна, Озерна, Польова, Садова, Степанчука Олексія, Хліборобська, Хуторянська, Шкільна)– з 10:00 до 16:00.

