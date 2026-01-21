ДТЭК объявил о новых графиках отключения света для некоторых населенных пунктов Киевской области на период с 22 по 24 января 2026 года.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на следующие несколько дней – с 22 по 24 января 2026, пишет Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с плановыми профилактическими работами в электросетях региона, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным.

В пределах Обуховского городского территориального общества, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в четверг, 22 января, будут действовать по следующей схеме:

Обухов (с 6 до 18 часов – ул. Малышко, 2; с 8 до 20 – Киевская, 119, мкрн. Яблоневый, 25);

Малая Ольшанка (с 8 до 20 – по улице Садовая; с 9:30 до 15:30 – Вишневая, Шевченко);

Копачев (ул. Квитучая), Долина (Садовая) – с 6:00 до 18:00.

А в субботу, 24 числа, в Обуховской общине обесточения состоятся с 6:00 до 18:00 в с. Слободка (Приозерная, Загребля) и Матяшевка (Коноша), с 11:30 до 17:30 – Гусачевка (Леси Украинки, Добрый Путь), сообщает Politeka.

В поселке Козин 22.01 ограничение электроснабжения будет действовать с 8 до 20 часов для некоторых домов по ул. Луговая, Соловьяненко и Старокиевская.

Также дополнительные графики отключения света коснутся Ставищенского поселкового общества. 22 января с 10:00 до 16:00 без электроэнергии временно останутся жители сел:

Василиха (Банная, Вишневая, Калиновая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Пустовитная, Садовая, Степная, Хуторская);

Торчица (Вишневая, Дачная, Кооперативная, Кузнечная, Лесная, Луговая, Михайловская, Набережная, Озерная, Полевая, Садовая, Степанчука Алексея, Хлеборобская, Хуторянская, Школьная);

Снежки (Школьная, 1).

А 24.01 ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Ясеновка (Единства, Мира, Молодежная, Независимости, Набережная, Полевая, Свободы, Шевченко, Школьная);

Стрижавка (Киевская, 1А, Полевая, 5);

Полковничье (Центральная, 50).

