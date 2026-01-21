Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на следующие несколько дней – с 22 по 24 января 2026, пишет Politeka.
Речь идет об обесточиваниях, связанных с плановыми профилактическими работами в электросетях региона, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным.
В пределах Обуховского городского территориального общества, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в четверг, 22 января, будут действовать по следующей схеме:
- Обухов (с 6 до 18 часов – ул. Малышко, 2; с 8 до 20 – Киевская, 119, мкрн. Яблоневый, 25);
- Малая Ольшанка (с 8 до 20 – по улице Садовая; с 9:30 до 15:30 – Вишневая, Шевченко);
- Копачев (ул. Квитучая), Долина (Садовая) – с 6:00 до 18:00.
А в субботу, 24 числа, в Обуховской общине обесточения состоятся с 6:00 до 18:00 в с. Слободка (Приозерная, Загребля) и Матяшевка (Коноша), с 11:30 до 17:30 – Гусачевка (Леси Украинки, Добрый Путь), сообщает Politeka.
В поселке Козин 22.01 ограничение электроснабжения будет действовать с 8 до 20 часов для некоторых домов по ул. Луговая, Соловьяненко и Старокиевская.
Также дополнительные графики отключения света коснутся Ставищенского поселкового общества. 22 января с 10:00 до 16:00 без электроэнергии временно останутся жители сел:
- Василиха (Банная, Вишневая, Калиновая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Пустовитная, Садовая, Степная, Хуторская);
- Торчица (Вишневая, Дачная, Кооперативная, Кузнечная, Лесная, Луговая, Михайловская, Набережная, Озерная, Полевая, Садовая, Степанчука Алексея, Хлеборобская, Хуторянская, Школьная);
- Снежки (Школьная, 1).
А 24.01 ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
- Ясеновка (Единства, Мира, Молодежная, Независимости, Набережная, Полевая, Свободы, Шевченко, Школьная);
- Стрижавка (Киевская, 1А, Полевая, 5);
- Полковничье (Центральная, 50).
