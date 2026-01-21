ДТЕК оголосив про нові графіки відключення світла для деяких населених пунктів Київської області на період із 22 по 24 січня 2026 року.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на наступні кілька днів – із 22 по 24 січня 2026 року, пише Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з плановими профілактичними роботами в електромережах регіону, які діятимуть додатково до стабілізаційних.

У межах Обухівської міської територіальної громади, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в четвер, 22 січня, діятимуть за такою схемою:

Обухів (з 6 до 18 години – вул. Малишка, 2; з 8 до 20 – Київська, 119, мкрн. Яблуневий, 25);

Мала Вільшанка (з 8 до 20 – по вулиці Садова; з 9:30 до 15:30 – Вишнева, Шевченка);

Копачів (вул. Квітуча), Долина (Садова) – з 6:00 до 18:00.

А в суботу, 24 числа, в Обухівській громаді знеструмлення відбудуться з 6:00 до 18:00 у с. Слобідка (Приозерна, Загребля) та Матяшівка (Коноша), з 11:30 до 17:30 – Гусачівка (Лесі Українки, Добрий Шлях), повідомляє Politeka.

У селищі Козин 22.01 обмеження електропостачання діятиме з 8 до 20 години для деяких будинків по вул. Лугова, Соловʼяненка та Старокиївська.

Також додаткові графіки відключення світла торкнуться Ставищенської селищної громади. 22 січня з 10:00 до 16:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл:

Василиха (Банна, Вишнева, Калинова, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Пустовітна, Садова, Степова, Хутірська);

Торчиця (Вишнева, Дачна, Кооперативна, Кузнечна, Лісова, Лугова, Михайлівська, Набережна, Озерна, Польова, Садова, Степанчука Олексія, Хліборобська, Хуторянська, Шкільна);

Сніжки (Шкільна, 1).

А 24.01 обмеження діятимуть із 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Ясенівка (Єдності, Миру, Молодіжна, Незалежності, Набережна, Польова, Свободи, Шевченка, Шкільна);

Стрижавка (Київська, 1А, Польова, 5);

Полковниче (Центральна, 50).

