Блокировка карт и ограничение финансовых операций могут возникать из-за правил безопасности, которые банки применяют для защиты средств клиентов.

Блокировка карт не всегда означает полное прекращение доступа к счету: иногда речь идет только об определенных операциях, в частности, переводах сверх установленных лимитов.

В Сбербанке действуют ограничения на онлайн-платежи, зависящие от времени проведения операции и способа подтверждения. Такие правила должны снизить риск мошеннических списаний.

По информации банка, для переводов в ночное время предусмотрен предел в 10 000 грн. Он распространяется на карты Сбербанка во время проведения операций через мобильное приложение «Мобильный Сбер» и веб-портал «Сбер 24/7».

Если нужно послать большую сумму, следует запланировать платеж на дневное время. В то же время, конкретные ограничения могут зависеть от типа операции и настроек счета.





Какие еще ограничения установил банк

Отдельные правила касаются операций, требующих дополнительного подтверждения. Если сумма пополнения счета через приложение превышает 1 000 грн., клиенту необходимо ввести код из SMS, отправленного на финансовый номер телефона.

Кроме того, для исходных переводов действуют месячные лимиты, зависящие от уровня риска клиента. Для физических лиц с низким или средним риском без документального подтверждения доходов предел может составлять 100 000 грн в месяц, а для клиентов с высоким уровнем риска — 50 000 грн.

Блокировку карт не следует путать с ограничением отдельной операции. Если платеж не производится, сначала следует проверить установленные лимиты и требования к подтверждению. При необходимости можно обратиться в службу поддержки Сбербанка, чтобы выяснить причину отказа.

Как избежать проблем с преданиями

Перед проведением платежа проверьте доступный лимит в банковском приложении и убедитесь, что номер телефона актуальный. Не сообщайте сторонним лицам SMS-коды, PIN-код или CVV-код карты.