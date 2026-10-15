Блокування карток та обмеження фінансових операцій можуть виникати через правила безпеки, які банки застосовують для захисту коштів клієнтів.

Блокування карток не завжди означає повне припинення доступу до рахунку: іноді йдеться лише про певні операції, зокрема перекази понад установлені ліміти.

В Ощадбанку діють обмеження на онлайн-платежі, які залежать від часу проведення операції та способу підтвердження. Такі правила мають зменшити ризик шахрайських списань.

За інформацією банку, для переказів у нічний час передбачено ліміт у 10 000 грн. Він поширюється на картки Ощадбанку під час проведення операцій через мобільний застосунок «Мобільний Ощад» та вебпортал «Ощад 24/7».

Якщо потрібно надіслати більшу суму, варто запланувати платіж на денний час. Водночас конкретні обмеження можуть залежати від типу операції та налаштувань рахунку.





Які ще обмеження встановив банк

Окремі правила стосуються операцій, що потребують додаткового підтвердження. Якщо сума поповнення рахунку через застосунок перевищує 1 000 грн, клієнту необхідно ввести код із SMS, надісланого на фінансовий номер телефону.

Крім того, для вихідних переказів діють місячні ліміти, які залежать від рівня ризику клієнта. Для фізичних осіб із низьким або середнім рівнем ризику без документального підтвердження доходів межа може становити 100 000 грн на місяць, а для клієнтів із високим рівнем ризику — 50 000 грн.

Блокування карток не слід плутати з обмеженням окремої операції. Якщо платіж не проходить, спочатку варто перевірити встановлені ліміти та вимоги до підтвердження. За потреби можна звернутися до служби підтримки Ощадбанку, щоб з'ясувати причину відмови.

Як уникнути проблем із переказами

Перед проведенням платежу перевірте доступний ліміт у банківському застосунку та переконайтеся, що фінансовий номер телефону актуальний. Не повідомляйте стороннім особам SMS-коди, PIN-код чи CVV-код картки.