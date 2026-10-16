Оптовые цены на горючее в Украине снова превысили розничные: за неделю дизель в опте прибавил более 6 грн/л, поэтому заправкам всё труднее сдерживать подорожание.

Цены на бензин и дизель в Украине снова выросли — оптовые отметки на горючее превысили розничные, из-за чего сети АЗС вынуждены искать способы удержать тарифы на стелах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные профильного консалтинга Enkorr. По состоянию на 12 октября дизельное топливо в опте стоило 102,58 грн/л против 98,68 грн/л на заправках. То есть разница между оптовой и розничной ценой достигла минус 3,90 грн/л, и за неделю этот показатель ухудшился ещё на 5,35 грн/л.

Сколько сейчас стоит горючее

Только за понедельник, 12 октября, бензин на АЗС подорожал на 19 коп./л — до 89,36 грн/л, а дизель прибавил 21 коп./л, достигнув 98,68 грн/л. За неделю цены выросли на 12 и 28 коп./л соответственно.

Оптовые котировки двигались быстрее. 9 октября оптовая цена дизеля достигла 103,21 грн/л — это на 6,25 грн/л больше, чем в начале рабочей недели. К 12 октября она немного откатилась до 102,58 грн/л.

Бензин в опте с 5 по 12 октября подорожал на 78 коп./л — до 82,23 грн/л, при этом количество предложений на рынке сократилось. Для бензина разница между оптом и розницей оставалась положительной — 7,13 грн/л, хотя за неделю она уменьшилась на 67 коп./л.

Как отреагировали сети АЗС

Среди крупных сетей SOCAR поднял цену дизеля до 104 грн/л, а Neftek — до 102 грн/л. Бензин на SOCAR подорожал до 95,90 грн/л. Сеть Marshal увеличила стоимость дизеля до 99,90 грн/л, а Chipo — до 99,83 грн/л. «Авантаж 7» поднял цену сразу на 2 грн/л — до 97,95 грн/л.

«Укрнафта» и UPG удерживали дизель примерно на уровне 97,90 грн/л, «Фактор» продавал его по 96 грн/л, «БРСМ-Нефть» — по 96,38 грн/л, «Олас» — по 97,50 грн/л.

В трёх западных областях — Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой — «БРСМ-Нефть» снизила цену дизеля до 94,99 грн/л. Бензин в этой сети стоил 79,99–86,99 грн/л в зависимости от региона. Самый дешёвый бензин предлагали «Фактор» (84,50 грн/л), Brent Oil (85,45 грн/л) и «Маркет» (85,59 грн/л).

Подорожает ли горючее дальше

Специалисты рынка отмечают, что дальнейшая динамика розничных цен будет зависеть от стоимости оптовых закупок и доступности топлива. Пока предложение остаётся ограниченным, давление на цены сохранится. Для стабилизации ситуации важно увеличение поставок.

Напомним, на 12 октября средняя стоимость автогаза на украинских АЗС выросла до 46,25 грн/л — это на 2,18 грн/л больше, чем 5 октября, и самый высокий показатель с начала июня.

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