ВСУ ввели единый образец приказа о ранении военнослужащих и установили срок его оформления.

Теперь ВСУ будут работать по унифицированным правилам, а командир воинской части должен выдать соответствующий документ в течение пяти дней.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Нововведение должно упростить оформление документов после травмирования защитников и снизить риск задержек с назначением надлежащих выплат.

Какие документы будут оформлять после ранения

Ранее утвержденного единственного образца приказа не существовало. Поэтому военные части могли оформлять документы по разным правилам. В результате возникали задержки с выдачей справки об обстоятельствах травмы, а нехватка сведений могла влиять на решение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Теперь в Инструкцию по делопроизводству в Вооруженных силах Украины внесли унифицированную форму приказа командира о получении военным ранения, травмы, контузии или увечья.

В документе будут отмечать:

обстоятельства и место получения ранения;

должность военнослужащего и задачи, которые он выполнял;

информацию о предоставлении медицинской помощи и эвакуации;

данные о свидетелях происшествия;

сведения о документах, подтверждающих обстоятельства травмирования.

Командир должен издать приказ в течение пяти дней с момента происшествия или получения информации о нем.

Как изменения повлияют на выплаты военным

На основании приказа будут оформлять справку об обстоятельствах травмы. Этот документ необходим для прохождения ВЛК, установления обстоятельств ранения и определения выплат, на которые имеет право военнослужащий.

ВСУ получили более четкий порядок документального подтверждения таких случаев. Благодаря единой форме ответственные должностные лица смогут систематизировать необходимые данные и уменьшить количество ошибок при оформлении.

В Минобороны ожидают, что новые правила помогут избежать задержек из-за неправильного заполнения документов или нехватки важной информации. Это должно сделать процедуру оформления ранений более понятной военным и облегчить подготовку документов, необходимых для дальнейшего рассмотрения вопроса о выплатах.