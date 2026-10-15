ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців і встановили термін його оформлення.

Тепер ЗСУ працюватимуть за уніфікованими правилами, а командир військової частини повинен видати відповідний документ протягом п’яти днів.

Про це повідомило Міністерство оборони України. Нововведення має спростити оформлення документів після травмування захисників і зменшити ризик затримок із призначенням належних виплат.

Які документи оформлюватимуть після поранення

Раніше затвердженого єдиного зразка наказу не існувало. Через це військові частини могли оформлювати документи за різними правилами. У результаті виникали затримки з видачею довідки про обставини травми, а брак відомостей міг впливати на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Тепер до Інструкції з діловодства у Збройних силах України внесли уніфіковану форму наказу командира про отримання військовим поранення, травми, контузії або каліцтва.

У документі зазначатимуть:

обставини та місце отримання поранення;

посаду військовослужбовця й завдання, яке він виконував;

інформацію про надання медичної допомоги та евакуацію;

дані про свідків події;

відомості про документи, які підтверджують обставини травмування.

Командир має видати наказ протягом п’яти днів від моменту події або отримання інформації про неї.

Як зміни вплинуть на виплати військовим

На підставі наказу оформлюватимуть довідку про обставини травми. Цей документ необхідний для проходження ВЛК, встановлення обставин поранення та визначення виплат, на які має право військовослужбовець.

ЗСУ отримали чіткіший порядок документального підтвердження таких випадків. Завдяки єдиній формі відповідальні посадові особи зможуть систематизувати необхідні дані та зменшити кількість помилок під час оформлення.

У Міноборони очікують, що нові правила допоможуть уникнути затримок через неправильне заповнення документів або нестачу важливої інформації. Це має зробити процедуру оформлення поранень зрозумілішою для військових і полегшити підготовку документів, необхідних для подальшого розгляду питання про виплати.