Ціни на пальне в Україні залишаються високими після різкого стрибка на ринку.

Ціни на пальне 8 жовтня відрізняються залежно від виду ресурсу та регіону.

За даними «Консалтингової групи А-95», середня вартість літра бензину А-95 преміум становить 93,44 гривні. Звичайний А-95 продають у середньому по 89,15 гривні.

А-92 коштує близько 85,96 гривні за літр. Дизельне пальне — 98,40 гривні. Автогаз значно дешевший — його середня ціна становить 44,57 гривні.

У Київській області літр А-95 преміум коштує 93,51 гривні, стандартного А-95 — 88,87 гривні. Дизель продають у середньому по 98,57 гривні.

На Львівщині А-95 преміум коштує 94,07 гривні, а дизель — 98,82 гривні за літр. У Харківській області ці показники становлять відповідно 93,90 та 98,71 гривні.





В Одеській області середня вартість дизеля сягає 98,83 гривні. На Дніпропетровщині цей вид пального коштує близько 98,04 гривні.

Ціни на пальне найближчим часом можуть залишатися поблизу нинішніх значень. Експерт ринку Сергій Куюн прогнозує можливе підвищення до 93–94 гривень за літр для окремих видів ресурсу, але не очікує позначки у 100 гривень.

На ситуацію впливають події на Близькому Сході та стан світового ринку нафти. Українська влада також вживає заходів, щоб стримати подальше зростання.

Антимонопольний комітет продовжує перевіряти ситуацію на ринку. Водночас його очільник Павло Кириленко заявляв, що наразі немає підстав говорити про змову чи зловживання монопольним становищем.

Уряд також працює над збільшенням імпорту ресурсу. «Укрнафта» зі свого боку реалізує пальне з мінімальною торговою націнкою, щоб сформувати орієнтир для ринку.

Таким чином, ціни на пальне поки не демонструють передумов для стрибка до 100 гривень за літр. Водночас остаточна ситуація залежатиме від світових котирувань та подальшого розвитку подій на міжнародному ринку.