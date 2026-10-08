Цены на горючее в Украине остаются высокими после резкого скачка на рынке.

Цены на горючее 8 октября отличаются в зависимости от вида ресурса и региона.

По данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость литра бензина А-95 премиум составляет 93,44 гривны. Обычный А-95 продается в среднем по 89,15 гривны.

А-92 стоит около 85,96 гривны за литр. Дизельное топливо – 98,40 гривны. Автогаз значительно дешевле – его средняя цена составляет 44,57 гривны.

В Киевской области литр А-95 премиум стоит 93,51 гривны, стандартного А-95 – 88,87 гривны. Дизель продается в среднем по 98,57 гривны.

На Львовщине А-95 премиум стоит 94,07 гривны, а дизель - 98,82 гривны за литр. В Харьковской области эти показатели составляют соответственно 93,90 и 98,71 грн.





В Одесской области средняя стоимость дизеля составляет 98,83 гривны. В Днепропетровской области этот вид горючего стоит около 98,04 гривны.

Цены на топливо в ближайшее время могут оставаться вблизи нынешних значений. Эксперт рынка Сергей Куюн прогнозирует возможное повышение до 93–94 гривен за литр для отдельных видов ресурса, но не ожидает отметки в 100 гривен.

На ситуацию оказывают влияние события на Ближнем Востоке и состояние мирового рынка нефти. Украинские власти также принимают меры, чтобы сдержать дальнейший рост.

Антимонопольный комитет продолжает проверять ситуацию на рынке. В то же время, его глава Павел Кириленко заявлял, что пока нет оснований говорить о сговоре или злоупотреблении монопольным положением.

Правительство также работает над увеличением импорта ресурса. "Укрнафта" со своей стороны реализует горючее с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир для рынка.

Таким образом, цены на горючее пока не демонстрируют предпосылок для скачка до 100 гривен за литр. В то же время, окончательная ситуация будет зависеть от мировых котировок и дальнейшего развития событий на международном рынке.