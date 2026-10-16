Оптові ціни на пальне в Україні знову перевищили роздрібні: за тиждень дизель у гурті додав понад 6 грн/л, тож заправкам дедалі важче стримувати подорожчання.

Ціни на бензин і дизель в Україні знову зросли — оптові позначки на пальне перевищили роздрібні, через що мережі АЗС змушені шукати способи втримати тарифи на стелах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані профільного консалтингу Enkorr. Станом на 12 жовтня дизельне пальне в гурті коштувало 102,58 грн/л проти 98,68 грн/л на заправках. Тобто різниця між оптовою та роздрібною ціною сягнула мінус 3,90 грн/л, і за тиждень цей показник погіршився ще на 5,35 грн/л.

Скільки зараз коштує пальне

Лише за понеділок, 12 жовтня, бензин на АЗС подорожчав на 19 коп./л — до 89,36 грн/л, а дизель додав 21 коп./л, досягши 98,68 грн/л. За тиждень ціни зросли на 12 і 28 коп./л відповідно.

Оптові котирування рухалися швидше. 9 жовтня гуртова ціна дизеля досягла 103,21 грн/л — це на 6,25 грн/л більше, ніж на початку робочого тижня. До 12 жовтня вона трохи відкотилася до 102,58 грн/л.

Бензин у гурті з 5 по 12 жовтня подорожчав на 78 коп./л — до 82,23 грн/л, при цьому кількість пропозицій на ринку скоротилася. Для бензину різниця між оптом і роздрібом лишалася позитивною — 7,13 грн/л, хоча за тиждень вона зменшилася на 67 коп./л.

Як відреагували мережі АЗС

Серед великих мереж SOCAR підняв ціну дизеля до 104 грн/л, а Neftek — до 102 грн/л. Бензин на SOCAR подорожчав до 95,90 грн/л. Мережа Marshal збільшила вартість дизеля до 99,90 грн/л, а Chipo — до 99,83 грн/л. «Авантаж 7» підняв ціну одразу на 2 грн/л — до 97,95 грн/л.

«Укрнафта» та UPG утримували дизель приблизно на рівні 97,90 грн/л, «Фактор» продавав його по 96 грн/л, «БРСМ-Нефть» — по 96,38 грн/л, «Олас» — по 97,50 грн/л.

У трьох західних областях — Івано-Франківській, Львовській і Чернівецькій — «БРСМ-Нефть» знизила ціну дизеля до 94,99 грн/л. Бензин у цій мережі коштував 79,99–86,99 грн/л залежно від регіону. Найдешевший бензин пропонували «Фактор» (84,50 грн/л), Brent Oil (85,45 грн/л) та «Маркет» (85,59 грн/л).

Чи подорожчає пальне далі

Фахівці ринку зазначають, що подальша динаміка роздрібних цін залежатиме від вартості оптових закупівель і доступності пального. Поки пропозиція залишається обмеженою, тиск на ціни зберігатиметься. Для стабілізації ситуації важливе збільшення поставок.

Нагадаємо, що на 12 жовтня середня вартість автогазу на українських АЗС зросла до 46,25 грн/л — це на 2,18 грн/л більше, ніж 5 жовтня, і найвищий показник з початку червня.

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