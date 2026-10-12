В Україні вже за тиждень прогнозують дефіцит пального через стрибок світових цін на нафту, а бензин на АЗС може подорожчати до 95 гривень за літр.

Ціни на пальне в Україні знову поповзли вгору, і зупинятися, схоже, не збираються. Видання «Економічні новини» повідомляє, що дефіцит пального в Україні прогнозують уже за тиждень, а бензин може подорожчати до 95 гривень за літр. Водночас дизель на окремих АЗС уже перетнув психологічну позначку у 100 гривень, тож водіям варто готуватися до помітного здорожчання заправки.

Головна причина такої динаміки — подорожчання нафти на світовому ринку, яке поступово переноситься в роздрібні ціни українських АЗС. Оскільки значна частина нафтопродуктів надходить в Україну через імпорт, будь-який глобальний стрибок сировини доволі швидко змінює цінники на заправках. Подорожчання сировини за кордоном фактично не лишає українським мережам простору для того, щоб затягувати перегляд цін.

Дизель психологічну межу вже перетнув. Як повідомляють профільні авторесурси, на окремих АЗС України дизельне пальне подолало позначку 100 гривень за літр. Для водіїв це означає, що кожна сотня кілометрів на дизельному авто обходиться помітно дорожче, ніж кілька тижнів тому.

Дорожчає і автогаз. Лише за одну добу ціни на скраплений газ підняли одразу в 16 мережах АЗС. Це відчутно б'є по власниках машин із газобалонним обладнанням (ГБО), адже саме автогаз донедавна вважали найвигіднішим і найдешевшим видом пального.

Причина стрибка — напруженість на світовому ринку нафти. Світові ціни на бензин і дизель пішли вгору після загострення ситуації навколо Ірану, що викликало побоювання щодо перебоїв із постачанням. Україна, як імпортер пального, відчуває ці зміни однією з перших.

Що робити водіям, поки пальне дорожчає

Поки фізичного дефіциту на заправках немає, тож створювати ажіотаж і заливати повні баки «про запас» не варто — це лише підстьобує зростання цін. Натомість корисно відстежувати ціни в застосунках мереж АЗС і обирати заправки з нижчою вартістю літра. Такий ощадливий підхід у період здорожчання допомагає водіям суттєво зекономити бюджет.

Якщо світова ціна нафти утримається на високому рівні, подорожчання триватиме. Уже найближчими днями варто очікувати оновлених цінників на більшості великих мереж АЗС по всій Україні. Тож прогнози поки не дають приводу розраховувати на швидке повернення до колишніх цін.

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