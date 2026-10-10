Попри удари по інфраструктурі та ріст світових котирувань, дефіциту пального в Україні не очікують: мережі АЗС накопичили достатні запаси. Про це розповів президент Нафтогазової асоціації Ярослав Старовойтенко.

Попри удари по інфраструктурі та зростання світових котирувань, дефіциту пального в Україні не очікують. Подорожчання бензину, дизелю й автогазу на АЗС, яке фіксують останніми днями, не пов'язане з браком продукту — мережі АЗК накопичили достатні запаси. Про це в коментарі для фінансового видання Concord Fintech розповів президент Нафтогазової асоціації Ярослав Старовойтенко.

За словами Старовойтенка, найбільші мережі АЗК ще після 2022 року перебудували логістику та диверсифікували джерела постачань, тож регулярні поставки для населення, промисловості й армії зберігаються. В Україні наразі сформований достатній запас нафтопродуктів, налагоджені контакти з «Укрзалізницею» та урядом, а всі контракти виконуються повністю.

Чому ціни на АЗС ростуть, якщо дефіциту немає

Головна причина подорожчання бензину й дизелю — коливання світових котирувань. Після знищення у 2022 році місцевих нафтопереробних заводів Україна перейшла на імпортне пальне і тепер купує його за світовими цінами.

Коли на глобальному ринку виникають потрясіння, як-от війна між США та Іраном, це створює енергетичний шок і штовхає котирування вгору. Унаслідок цього ростуть і роздрібні ціни на українських заправках, адже ринок прив'язаний до міжнародних цін.

Що тримає ринок від дефіциту

Механіка безперебійних поставок проста: коли один маршрут стає недоступним, постачальники оперативно перемикаються на інший, а запаси перерозподіляють по регіонах. Такий підхід дозволяє уникати довгих простоїв на роздрібному ринку та черг на АЗС, що особливо важливо під час воєнного стану.

Окремо мережі вкладаються в безпеку заправок: встановлюють додатковий інженерний захист і мобільні укриття, щоб працівники й відвідувачі могли сховатися під час тривоги. За словами Старовойтенка, ці витрати компанії покривають власним коштом і не закладають у ціну пального.

Стабільність поставок також тримається на координації з «Укрзалізницею» та урядових заходах, які допомагають зберігати ритмічність логістики. Тож попри залежність цін від зовнішніх факторів критичний ризик дефіциту дизелю на АЗС залишається під контролем.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне в Україні — скільки тепер коштують бензин і дизель на АЗС.