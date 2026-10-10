Несмотря на удары по инфраструктуре и рост мировых котировок, дефицита топлива в Украине не ожидают: сети АЗС накопили достаточные запасы. Об этом рассказал президент Нефтегазовой ассоциации Ярослав Старовойтенко.

Несмотря на удары по инфраструктуре и рост мировых котировок, дефицита топлива в Украине не ожидают. Подорожание бензина, дизеля и автогаза на АЗС, которое фиксируют в последние дни, не связано с нехваткой продукта — сети АЗК накопили достаточные запасы. Об этом в комментарии для финансового издания Concord Fintech рассказал президент Нефтегазовой ассоциации Ярослав Старовойтенко.

По словам Старовойтенко, крупнейшие сети АЗК еще после 2022 года перестроили логистику и диверсифицировали источники поставок, поэтому регулярные поставки для населения, промышленности и армии сохраняются. В Украине сейчас сформирован достаточный запас нефтепродуктов, налажены контакты с «Укрзализныцей» и правительством, а все контракты выполняются полностью.

Почему цены на АЗС растут, если дефицита нет

Главная причина подорожания бензина и дизеля — колебания мировых котировок. После уничтожения в 2022 году местных нефтеперерабатывающих заводов Украина перешла на импортное топливо и теперь покупает его по мировым ценам.

Когда на глобальном рынке возникают потрясения, например война между США и Ираном, это создает энергетический шок и толкает котировки вверх. В результате растут и розничные цены на украинских заправках, ведь рынок привязан к международным ценам.

Что удерживает рынок от дефицита

Механика бесперебойных поставок проста: когда один маршрут становится недоступным, поставщики оперативно переключаются на другой, а запасы перераспределяют по регионам. Такой подход позволяет избегать длительных простоев на розничном рынке и очередей на АЗС, что особенно важно во время военного положения.

Отдельно сети вкладываются в безопасность заправок: устанавливают дополнительную инженерную защиту и мобильные укрытия, чтобы работники и посетители могли спрятаться во время тревоги. По словам Старовойтенко, эти расходы компании покрывают собственными средствами и не закладывают в цену топлива.

Стабильность поставок также держится на координации с «Укрзализныцей» и правительственных мерах, которые помогают сохранять ритмичность логистики. Поэтому, несмотря на зависимость цен от внешних факторов, критический риск дефицита дизеля на АЗС остается под контролем.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо в Украине — сколько теперь стоят бензин и дизель на АЗС.