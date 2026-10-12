В Украине уже через неделю прогнозируют дефицит топлива из-за скачка мировых цен на нефть, а бензин на АЗС может подорожать до 95 гривен за литр.

Цены на горючее в Украине снова поползли вверх и, судя по всему, останавливаться не собираются. Издание «Экономические новости» сообщает, что дефицит топлива в Украине прогнозируют уже через неделю, а бензин может подорожать до 95 гривен за литр. Тем временем дизель на отдельных АЗС уже пересёк психологическую отметку в 100 гривен, поэтому водителям стоит готовиться к заметному удорожанию заправки.

Главная причина такой динамики — подорожание нефти на мировом рынке, которое постепенно переносится в розничные цены украинских АЗС. Поскольку значительная часть нефтепродуктов поступает в Украину через импорт, любой глобальный скачок сырья довольно быстро меняет ценники на заправках. Подорожание сырья за рубежом фактически не оставляет украинским сетям возможности тянуть с пересмотром цен.

Дизель психологическую отметку уже пересёк. Как сообщают профильные авторесурсы, на отдельных АЗС Украины дизельное топливо преодолело отметку 100 гривен за литр. Для водителей это означает, что каждая сотня километров на дизельном авто обходится заметно дороже, чем несколько недель назад.

Дорожает и автогаз. Только за одни сутки цены на сжиженный газ подняли сразу в 16 сетях АЗС. Это ощутимо бьёт по владельцам машин с газобаллонным оборудованием (ГБО), ведь именно автогаз до недавнего времени считали самым выгодным и дешёвым видом топлива.

Причина скачка — напряжённость на мировом рынке нефти. Мировые цены на бензин и дизель пошли вверх после обострения ситуации вокруг Ирана, что вызвало опасения по поводу перебоев с поставками. Украина, как импортёр топлива, ощущает эти изменения одной из первых.

Что делать водителям, пока топливо дорожает

Пока физического дефицита на заправках нет, поэтому создавать ажиотаж и заливать полные баки «про запас» не стоит — это лишь подстёгивает рост цен. Вместо этого полезно отслеживать цены в приложениях сетей АЗС и выбирать заправки с более низкой стоимостью литра. Такой экономный подход в период удорожания помогает водителям существенно сэкономить бюджет.

Если мировая цена нефти удержится на высоком уровне, подорожание продолжится. Уже в ближайшие дни стоит ожидать обновлённых ценников на большинстве крупных сетей АЗС по всей Украине. Поэтому прогнозы пока не дают повода рассчитывать на быстрое возвращение к прежним ценам.

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