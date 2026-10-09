Бензин в Україну у вересні імпортували менше, ніж місяцем раніше.

Пальне в Україні подорожчало на тлі високих європейських котирувань, а це змусило частину водіїв скоротити споживання.

За даними консалтингової компанії «А-95», у вересні країна завезла близько 145 тисяч тонн бензину. Це на 5% менше, ніж у серпні. Аналітики пояснюють падіння сезонним зниженням попиту.

Про це 6 жовтня повідомили фахівці компанії, пише Reuters.

Україна майже повністю залежить від закордонних поставок нафтопродуктів. Власні нафтопереробні підприємства були зруйновані або зазнали значних пошкоджень через російську агресію.

Одним із чинників стало зростання вартості бензину та дизеля. У першій половині вересня роздрібні цінники на моторне пальне піднялися приблизно на 10%.

Це відбувалося на тлі подорожчання на європейському ринку. Водночас високі ціни всередині країни змусили частину автовласників економити та менше користуватися машинами.

Станом на 6 жовтня середня ціна бензину А-95 у мережі Amic Energy становила 87,90 грн за літр. А-95+ коштував 90,90 грн, дизель — 97,90 грн, а автогаз — 44,53 грн.

Пальне в Україні також залишається важливим елементом воєнної логістики. Росія атакує об'єкти паливної інфраструктури, зокрема автозаправні станції у Києві та східних регіонах.

Україна своєю чергою завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Це створює перебої з постачанням нафтопродуктів на російському ринку.

Хто постачає бензин

Найбільші обсяги імпортованої продукції у вересні надійшли з Литви. На цю країну припало 32% поставок.

Ще 25% припало на Польщу. Таким чином, ці дві держави забезпечили понад половину вересневого імпорту бензину.

Пальне в Україні залишається залежним від зовнішніх поставок, тому ситуація на європейському ринку безпосередньо впливає на українські цінники.