Бензин в Украину в сентябре импортировали меньше, чем месяцем ранее.

Горючее в Украине подорожало на фоне высоких европейских котировок, что заставило часть водителей сократить потребление.

По данным консалтинговой компании "А-95", в сентябре страна завезла около 145 тысяч тонн бензина. Это на 5% меньше, чем в августе. Аналитики объясняют падение сезонным понижением спроса.

Об этом 6 октября сообщили специалисты компании, пишет Reuters.

Украина почти полностью зависит от зарубежных поставок нефтепродуктов. Собственные нефтеперерабатывающие предприятия были разрушены или получили значительные повреждения из-за российской агрессии.

Одним из факторов стал рост стоимости бензина и дизеля. В первой половине сентября розничные ценники на моторное горючее поднялись примерно на 10%.

Это происходило на фоне удорожания на европейском рынке. В то же время, высокие цены внутри страны заставили часть автовладельцев экономить и меньше пользоваться машинами.

По состоянию на 6 октября, средняя цена бензина А-95 в сети Amic Energy составила 87,90 грн за литр. А-95+ стоил 90,90 грн, дизель – 97,90 грн, а автогаз – 44,53 грн.

Горючее в Украине также остается важным элементом военной логистики. Россия атакует объекты топливной инфраструктуры, в том числе автозаправочные станции в Киеве и восточных регионах.

Украина в свою очередь наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это создает перебои со снабжением нефтепродуктами на российском рынке.

Кто поставляет бензин

Самые большие объемы импортируемой продукции в сентябре поступили из Литвы. На эту страну пришлось 32% поставок.

Еще 25% пришлось на Польшу. Таким образом, эти два государства обеспечили более половины сентябрьского импорта бензина.

Горючее в Украине остается зависимым от внешних поставок, поэтому ситуация на европейском рынке оказывает непосредственное влияние на украинские ценники.