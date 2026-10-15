Мобілізація з 1 листопада в Україні відбуватиметься за чинними правилами, які визначають умови призову військовозобов’язаних.

Мобілізація з 1 листопада не передбачає автоматичного запровадження нових вікових обмежень для чоловіків.

Можливість призову залежить від віку, стану здоров’я, військово-облікового статусу та наявності законних підстав для відстрочки чи бронювання.

Кого можуть мобілізувати в Україні

Загалом призову на військову службу підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Для цього вони мають бути придатними за станом здоров’я та не мати законних підстав для відстрочки або чинного бронювання.

Саме досягнення певного віку не означає автоматичного призову. Під час визначення можливості проходження служби враховують військово-облікові дані, результати медичного огляду й інші обставини, передбачені законодавством.

Для громадян віком від 18 до 25 років діють окремі умови. Більшість чоловіків цієї категорії мають статус призовників і можуть вступити до війська добровільно. Водночас деякі з них уже є військовозобов’язаними, наприклад через проходження військової служби або належність до офіцерського складу запасу. У таких випадках можливість призову визначають відповідно до їхнього статусу та норм законодавства.

Чи загрожує призов чоловікам після 50 років

Мобілізація з 1 листопада стосується також чоловіків старшого віку, які залишаються військовозобов’язаними. Досягнення 50-річчя не звільняє від призову автоматично. Чоловіків віком 51, 55 або 59 років можуть мобілізувати за наявності передбачених законом умов.

Загальний граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі становить 60 років. Для окремих категорій старших офіцерів запасу можуть діяти спеціальні правила з граничним віком до 65 років.

Важливими залишаються придатність до служби, обліковий статус і відсутність законних підстав для відстрочки. Відсутність бойового досвіду сама по собі не звільняє від мобілізації.

Хто може отримати відстрочку

Закон передбачає кілька підстав для відстрочки. Вони можуть стосуватися стану здоров’я, сімейних обставин, навчання, догляду за близькими та інших визначених випадків.

Право на відстрочку залежить від конкретної ситуації й належного оформлення документів. Окремо передбачене бронювання працівників, які відповідають установленим вимогам.

Які документи потрібно мати при собі

Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, передбаченій законодавством.

Його потрібно пред’являти на вимогу уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або поліції. В окремих передбачених законом випадках документ можуть перевіряти й представники Державної прикордонної служби України.

Отже, вік до 25 або понад 50 років сам по собі не дає універсальної відповіді щодо призову. Вирішальними є військово-обліковий статус, придатність до служби та наявність законних підстав для відстрочки чи бронювання.