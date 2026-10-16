Тайваньская корпорация TCC Group покупает ЧАО «Ивано-Франковскцемент» — одного из крупнейших производителей цемента в Украине, доля которого превышает 40% рынка. Разбираемся, изменится ли цена строительных материалов и стоит ли ждать подорожания жилья.

Подорожание молока в Украине этой осенью уже почувствовали потребители , а в скором времени вопрос цен может затронуть и строительный рынок. Тайваньский гигант TCC Group Holdings готовится приобрести ЧАО «Ивано-Франковскцемент» – одного из крупнейших производителей цемента и строительных материалов в Украине. Что изменится для покупателей стройматериалов и подорожает ли жилье.

Соглашение предусматривает покупку 100% акций цементного завода и трех связанных предприятий по производству кровли, гипса и сухих смесей. Предельная сумма пакета – до 750 млн евро, хотя окончательную цену скорректируют на чистый долг и оборотный капитал.

«Ивано-Франковскцемент» владеет мощностью более 4 млн. тонн цемента в год, а его доля рынка, по оценке самой компании, превышает 40%. Сама TCC в сообщении о сделке называет около 36% — разногласие объясняют разной методикой подсчета. Для сравнения: в 2021 году предприятие оценивали в 400 млн долларов, так что нынешняя цена значительно выше.

Интерес тайванцев объясняют расчетом на масштабное послевоенное восстановление. По данным Всемирного банка, общие 10-летние потребности Украины в восстановлении оценивают примерно в 588 млрд долларов, из которых около 90 млрд долларов приходится на жилищный сектор. При этом цемент составляет от 30 до 60% объемной массы базовых строительных материалов и фактически не имеет промышленных заменителей.

Закрытие соглашения зависит от разрешения Антимонопольного комитета Украины, а также регуляторов Тайваня и других юрисдикций. Главное заключение аналитики: сделка, скорее всего, не повлечет за собой резкое удорожание жилья. Установленные мощности украинских заводов достигают 13,6 млн. тонн цемента в год, но загружены лишь на 60%, поэтому дефицита на рынке нет. В то же время, потенциальный рост затрат может затронуть производителей бетона, железобетонных изделий и инфраструктурные проекты — именно за этими сегментами следят эксперты рынка.

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