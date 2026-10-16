Правительство расширило государственную программу «СвітлоДім» еще на четыре области. Частичную компенсацию на генераторы и другое энергооборудование для многоэтажек — от 100 до 300 тысяч гривен — теперь смогут оформить жители еще четырех регионов.

Гранты на генераторы для ОСМД от государства становятся доступными еще большему числу украинцев — правительство расширило программу «СвітлоДім» сразу на четыре области. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Отныне частичную компенсацию стоимости энергооборудования для многоквартирных домов смогут оформить жители Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областей. Ранее программа действовала только в Киеве и Киевской области, а также в Харькове и Харьковской области.

Размер помощи составляет от 100 000 до 300 000 гривен в зависимости от этажности многоквартирного дома. Эти деньги идут на частичную компенсацию оборудования, которое обеспечивает работу освещения, водоснабжения, отопления, связи и лифтов во время отключений электроэнергии.

Кто может подать заявку

Заявку от имени совладельцев дома могут подать ОСМД, управляющие многоквартирных домов, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы. То есть обращаться за деньгами должен именно управляющий или правление ОСМД, а не отдельный житель.

Что можно приобрести за компенсацию

По условиям программы можно приобрести бензиновые, дизельные или газовые генераторы, инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и блоки управления высоковольтными батареями. Речь идет о комплексном автономном энергоснабжении многоэтажки, а не только об одном генераторе.

Как подать заявку

Программу «СвітлоДім» правительство запустило в январе, и на первом этапе она действовала только в Киеве и области, затем охватила Харьковщину, а теперь — еще четыре региона. Жителям, которые хотят получить компенсацию, стоит обратиться в свое ОСМД или к управляющему — именно они формируют и подают заявку от имени всех совладельцев.

Ранее Politeka сообщала, мобильные операторы готовят связь к длительным блэкаутам: запасаются батареями и генераторами.