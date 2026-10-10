Уряд відшкодовує від 100 до 300 тисяч гривень на генератори та системи накопичення через «Дію», а пільгові кредити дозволяють залучити до 3 млн гривень. Розбираємось, які програми працюють у 2026 році.

Енергонезалежність багатоповерхівки — це реальні гроші від держави на генератори, акумулятори та сонячні панелі. Співвласникам багатоквартирних будинків доступні кілька безповоротних програм фінансування — від швидкої виплати до 300 тисяч гривень через «Дію» до пільгових кредитів на 3 млн гривень.

Підготовка висотки до зими — це мільйонні бюджети. Лише купівля генератора для великого будинку коштує близько 2,5 млн гривень, тобто орієнтовно 6 тисяч гривень із кожної квартири. Тому без державної підтримки більшості ОСББ не обійтись.

Скільки грошей дає держава і за якими програмами

Найшвидший старт дає програма «СвітлоДім» — одноразова безповоротна допомога з резервного фонду держбюджету. Її оформлюють через застосунок «Дія» на термінову закупівлю генераторів або систем накопичення енергії: акумуляторів і сонячних панелей. Сума відшкодування залежить від поверховості будинку — від 100 до 300 тисяч гривень.

Другий інструмент — державні пільгові кредити «5-7-9%» для ОСББ та ЖБК. Сума позики може сягати 3 млн гривень на строк до трьох років. Держава компенсує відсоткову ставку: у перший рік вона нульова, у другий — 5%, у третій — 7%.

У різних містах також діють місцеві програми співфінансування, де з бюджету відшкодовують від 50% до 80% витрат на обладнання або погашають відсотки за кредитами. Наприклад, столичне ОСББ «Сирецький Бояр» за програмою «70/30» встановило гібридну СЕС вартістю близько 6 млн гривень: 70% сплатило місто, 30% — самі мешканці.

Які програми тимчасово не приймають заявок

Державна програма «ГрінДІМ» надавала ОСББ безповоротні гранти на 70% вартості сонячних станцій і теплових насосів. Вона вже профінансувала 250 будинків, однак через вичерпання ліміту у 100 млн гривень прийом нових заявок призупинено.

Також тимчасово не приймають заявки за програмами «Енергодім» (гранти 40–70%) та «ВідновиДІМ» (100% компенсація за кошти ЄС) — їх адаптують під регламенти Ukraine Facility.

Як подати заявку на «СвітлоДім»

Заявку подають виключно через «Дію», і для цього не обов'язково мати ОСББ — оформити допомогу може й управитель будинку. Але рішення загальних зборів співвласників із належним протоколом є обов'язковим, оскільки йдеться про спільне майно.

У заявці потрібно вказати поверховість будинку та обрати обладнання. Держава відшкодовує від 100 до 300 тисяч гривень залежно від висоти будівлі, і головне — кошти йдуть саме на термінову закупівлю техніки, а не на будь-які витрати. Для масштабніших проєктів інструменти можна комбінувати: спершу закрити нагальну потребу через «СвітлоДім», а для великого будівництва залучити пільговий кредит «5-7-9%».

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